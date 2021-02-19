Среди голосований Верховной Рады за четверг незамеченным осталось то, как пытались сделать кандидата от ОПЗЖ Юрия Павленко судьей Конституционного суда. А именно - то, что его кандидатуру поддержала фракция Юлии Тимошенко. При чем сама она решила поступить хитрее всех - хоть была в парламенте, но не нажала никакой кнопки. И на эфире всегда может сказать: “Я не голосовала с ОПЗЖ”. А вот фракция “Батькивщина" дала 21 голос из 24. Таким образом, есть еще одно подтверждение близких отношений Тимошенко и ОПЗЖ, которое тянется еще с ее попыток трудоустроить Виктора Медведчука послом Украины в России во времена президента Ющенко.

Как вам позиция фракции Тимошенко?

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