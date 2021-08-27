Подозреваемый в получении миллионной взятки замглавы Харьковского облсовета ушел в декрет

Один из фигурантов расследования коррупции в Харьковском областном совете Андрей Малыш, заместитель председателя ведомства, ушел в декретный отпуск. Его начальника, сложившего полномочия главу облсовета Артура Товмасяна, подозревают во взятке в 1 млн гривен.

"Он сейчас не работает, находится в декретном отпуске", – сообщила о Малыше новоизбранный председатель облсовета Татьяна Егорова-Луценко. Она пообщалась с журналистами "Суспільного" в четверг, 26 августа.

Сотрудники СМИ спросили, собирается ли она работать с Малышем после того, как он вернется из отпуска.

На это Егорова-Луценко напомнила о презумпции невиновности, но отметила, что "хотела бы работать с заместителями, которые не имеют отношения к каким-то коррупционным схемам".

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"Во-первых, у нас презумпция невиновности. У нас один заместитель от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (Андрей Малыш, – ред). Это, скажем, квота, коалиционные договоренности. Конечно же, юридически ее нет, она устная", – пояснила свою позицию председатель Харьковского областного совета.

Также она предположила, что ОПЗЖ может инициировать вопрос, связанный с переизбранием от их фракции другого представителя на этот пост.

Егорова-Луценко добавила, что четырех заместителей выбирали, "чтобы выдержать политический баланс в совете".

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