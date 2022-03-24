Подоляк: за месяц войны Украина стала глобальным лидером, и мы просто обязаны победить. Видео

Украина уже месяц сдерживает российских оккупантов и обязательно победит в этой лицемерной и жестокой войне. Всего, чего добилась Россия полномасштабным вторжением – обнуления своей репутации и экономики.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. По его словам, Украина "стала глобальным лидером, поэтому мы просто обязаны победить".

"Месяц войны. Вероломной, неспровоцированной, лицемерной, а потому чрезвычайно жестокой. РФ своим бесцеремонным вторжением в Украину и бесчеловечным ведением боевых действий против мирных граждан обнулила свою историю, свою экономику и репутацию", – отметил Подоляк.

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По его словам, сейчас "Украина диктует политическую глобальную моду, диктует правила игры". "Президент Украины – личность номер один в этом мире. И завтра все будет по-украински, все будет по-нашему, все будет Украина. Месяц мы выдержали. Выдержим все, чтобы дойти до большой победы, которая будет вписана золотыми буквами в учебники по истории", – заявил советник главы Офиса президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты угрожали захватить Киев и остальную территорию Украины за три дня. Однако прошел уже календарный месяц после полномасштабного вторжения и фронт практически замер. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вражеская армия понесла огромные потери и теперь неспособна вести активные наступательные действия.

За месяц полномасштабной войны против Украины погибло уже почти 16 тысяч российских оккупантов. Также враги потеряли около 530 танков, почти 1600 боевых бронированных машин, 108 самолетов и 124 вертолета.

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