Подоляк объяснил, как Китай может стать важным элементом безопасности во всем мире

Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если власти страны примут правильное решение поддержать коалицию цивилизованных стран и осудить РФ за варварство.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Это шанс сесть за стол на равных", – написал он в своем Twitter.

Подоляк добавил, что представители Европы и США "должны четко объяснить Пекину разницу между 1,6 триллиона долларов и 150 миллиардов долларов".

Цифры, указанные советником главы ОП, обозначают объемы торговли Китая с западными странами и Россией соответственно.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ, ссылаясь на источники в ЕС, написали, что лидеры Евросоюза якобы располагают доказательствами того, что Китай действительно рассматривает вопрос предоставления военной помощи РФ, которая развязала войну против Украины.

В то же время сообщалось, что президент США Джо Байден намерен предупредить Китай о цене, которую он может заплатить, если поможет Путину.

В интервью OBOZREVATEL известный российский экономист и социолог Владислав Иноземцев отмеил, что КНР с интересом наблюдает за ситуацией в Украине, однако больше всего Китай беспокоит, правда ли Путин лишился рассудка.

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