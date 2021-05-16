Закрывая тему.

Сегодня по моему личному распоряжению над мэрией Днепра вывешен флаг Израиля.

Пожалуйста, не нужно укорять нас за то, что мы заняли необъективную позицию и выражаем личные симпатии "одной из сторон конфликта".

Я всегда привык называть вещи своими именами.

Цивилизация против варварства.

Двадцать первый век против Средневековья.

Попытки соблюдать политические договорённости против бесконечного желания радикализировать конфликт и втянуть в него весь остальной мир.

Люди, жаждущие строить свою страну против международного лобби либералов и леваков, оправдывающих террористические группировки трескотней о "свободе вероисповедания" и попутно тратящих на содержание бездельников колоссальные деньги.

Армия, предупреждающая заранее о своих атаках против тысяч ракет, вероломно выпущенных по мирным городам.

Нет, мы не за "Силу против Правды", как некоторые манипуляторы стали утверждать.

Мы за своих близких, друзей, родственников, одноклассников, бывших соотечественников и коллег, которые вынуждены сейчас сидеть по бомбоубежищам.

Мы - это многонациональный Днепр, в котором до октябрьского переворота, войны и Холокоста треть жителей (!) была евреями.

А до последней алии из СССР - почти 8 процентов.

Единственное, чем мы сегодня можем помочь нашим близким, это тем, что высказать им своё сочувствие и слова безусловной поддержки.

Что уже, согласитесь, совсем немало в этом подлом мире двойных стандартов.

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