Полицейские и нацгвардейцы - также граждане Украины.

У них есть родители и дети.

У них есть честь и достоинство.

Они не заслуживают того, чтобы какой-то "Парасюк" брызгал им в глаза слезоточивым газом, тыкал в лицо огнем, бил и унижал.

То, что вчера было под Офисом Президента - это отнюдь не мирный протест.

Это была вакханалия насилия, которая не имеет ничего общего с ценностями Революции Достоинства.

Полиция и Национальная гвардия и в дальнейшем будут стоять на защите внутренней безопасности и общественного спокойствия украинцев.

Мы поддерживаем мирные протесты, но мы категорически против насилия и провокаций со стороны отдельных лиц, которые самовольно решили присвоить себе право судить кто прав, а кто нет.

На видео - грубое, бесчеловечное насилие в отношении полицейских и нацгвардейцев, которое не может ничем быть оправдано!

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