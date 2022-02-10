Под Офисом генпрокурора проплаченные 'титушки' митинговали 'против Порошенко' – ветеран АТО Пидлисный

У Офиса генерального прокурора группа проплаченных "титушек" устроила "митинг" против пятого президента Петра Порошенко. Ответное видео на своем YouTube-канале обнародовал участник АТО, офицер морской пехоты Андрей Пидлисный.

"Мероприятие, которое называлось "За справедливость", только за какую справедливость, никто так и не мог сказать", - говорит Андрей Пидлисный.

На видео также видно, что участники акции не могут объяснить свою позицию и переадресовывают вопросы "к спикеру, он же он рассказывает".

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Он пообщался с некоторыми "участниками акции" и на условиях анонимности выяснил, что набирают таких "митингующих" через телеграмм-каналы. А сами "гастарбайтеры" обычно не знают, за кого или против кого будут стоять.

"Мы раскрыли масштабную схему, как это вообще работает. На каких "титушек" делятся эти люди, сколько им платят. Эти люди – одни и те же – участвуют в разных мероприятиях", – говорит ветеран АТО.

Как сообщили Пидлисному, за участие в акции "против Порошенко", на которую удалось собрать несколько десятков желающих, платили по 100 гривен.

"Есть несколько телеграмм-каналов, где организаторы этих акций размещают рекламу того, что на следующий день будет акция или через день", – говорит анонимный "титушка".

"У этих людей абсолютно нет своих политических взглядов, и даже сегодняшняя акция, как признались сами участники, это не люди, которые пришли против Порошенко. Это люди, которые пришли за деньги. В данном случае - за 100 гривен",– говорит Подлесный.

Он также продемонстрировал объявление, которое накануне акции "против Порошенко" распространялось в телеграмм-каналах.

"Всем добрый вечер. Завтра в четверг 10.02 мирная акция до 50 человек. Сбор в 10. Без опозданий. Работаем один час. Оплата 100 гривен, записываться в "счетку", – говорится в объявлении.

Участник проплаченных акций рассказал, что обычно по прибытии по указанному адресу их регистрируют, вносят в список по номеру телефона. А после окончания отводят для расчета подальше от места разведения акции – чтобы не "засветить" момент оплаты. Может быть и безналичный расчет, когда деньги приходят после акции на банковскую карту.

"То есть после окончания акции организатор. Говорят, что подойдите к какому-то месту подальше от самого места проведения акции и там уже напрямую идет расчет наличными. Но бывают такие организаторы, которые рассчитываются через карты", – говорит информатор.

Подвесной также рассказал, что "титушки" делятся на нанимаемых для провокаций боевиков: "Спортивного телосложения, хорошо подтянуты, и там ценник от 400-500 грн".

"Они стоят в желтых масках", – рассказывает "митингующий". "Они не идут вместе с нами в группу и не заходят в нашу группу, у них есть отдельные организаторы, которые их курируют". Эти люди занимаются провокациями, силовыми методами, сносом разных застроек. Поэтому им даже выдают перчатки для удобства.

Обычная "массовка" оплачивается дешевле. Среди нее есть и пенсионерки, которые таким образом подрабатывают на жизнь. "Это обычные граждане, которые ищут дешевую подработку, и там уже ценник 100-150 гривен", – говорит Пидлисный.

Ветеран АТО призвал активистов разоблачать подобные схемы с "титушками" для проплаченных митингов. Он подчеркнул - ниточки тянутся на Банковую, поэтому властям невыгодно законодательно нормировать проведение мирных акций. А за участие в проплаченных митингах и акциях нет ответственности.

"Это выгодно действующей власти - оставлять такие вот дыры в законодательстве, для того чтобы давать "кэш" вот этим организаторам, которые потом набирают массовку людей", – говорит ветеран.

"Эти люди, которые сегодня пришли на акцию "против Порошенко", на самом деле не против Порошенко?", – спросил Пидлисный у "митингующего". "Ну выходит, что да", - ответил "информатор".

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