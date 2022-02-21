Попытаюсь снова поделиться оценочным мнением относительно кремлевского властителя, который может быть назван кем угодно, но при этом мыла не ест. Он не съел его, не совершив убийственного для себя вторжения в Украину 16 февраля и позже, как ему предписывали все на Западе, начиная от Байдена и заканчивая каким-нибудь "Блумбергом".

Не съест он мыла и сейчас. Войны не будет. Когда я настаивал на этом перед 16 февраля, мне говорили, - откуда ты знаешь, докажи, мол, для чего тогда Украину он окружил танками и десятками тысяч военных?А теперь спросят, а для чего теперь в эвакуацию людей без всякого повода с Донбасса в Россию гонит?

Да, отвечаю, у него другие цели, угроза применить против Украины силу , да ещё столь несоразмерно мощную, была хорошо рассчитанной психической атакой, которая должна была подкреплять дипломатический ультиматум США и НАТО от 15 декабря, с категорическим требованием отказаться от приема Украины в НАТО и вообще, по сути, признанием права Москвы вернуться к статусу мировой сверхдержавы, потерянной ею после распада СССР.

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Властитель этот уже много лет с изощренным тщанием и особым удовольствием культивирует созданный ему полезными идиотами вовне и специально обученными лизоблюдами внутри образ непрогнозируемого и крутого мачо, презирающего слабаков на Западе, и готового показать им на поле боя всю мощь возрождённой к славе истинной России, не слишком благополучной, но вооружённой невиданными в мире гиперзвуковыми "Цирконами" и прочими малопригодными для строительства тёплых деревенских сортиров железяками.

Готовность применить силу, если потребуется защитить своих, как нельзя кстати подвернулась ему в нынешнем январе, когда ОДКБ, - читай, Россия - сверхоперативно высадила своих десантников в Казахстане, ах, - как это было красиво, рукоплескали те идиоты и лизоблюды…

Однако нынче другая разворачивается история - больно высоки риски и чрезвычайно велики ее издержки лично для властителя и его ближайшего окружения. Гляньте, как ошарашены были Кремлевские отчаянно циничным, пришедшим с Запада приглашением их властителю пойти войной в Украину.

- Давай, кричали там во весь голос, мы ждём, 16 февраля готов? Ах, нет, ну давай 17-го. Не можешь? Хорошо, до конца недели…

- А, до конца Олимпиады не получится, ладно…

- А, до встречи Лаврова с Блинкеном 24-го готовы подождать, хорошо…только имей в виду, мы воевать не будем, но ты заплатишь ооочень дорого, если рискнешь

Одним словом, та психическая атака супостатами была сорвана самым неподобающим образом, в МИДе и Кремле расстроились, ультиматум декабрьский подкрепить оказалось нечем.

Тогда властитель привёл в действие план В, зеркальный по исполнению так красиво реализованному Байденом и Ко, обязавшими Россию начать войну по расписанию. Так была сорвана российская психическая атака, при том, что Байден и Ко ничего не потеряли, кроме съёжившейся репутации пары-тройки респектабельных СМИ вроде "Нью-Йорк таймс"

Суть плана В в моментально развязанной новой психической атаке, запустившей гнусную и отвратительную паническую истерию среди жителей непризнанных республик Донбасса ввиду якобы неминуемого вторжения армии Украины. Уже и планы Киева разведка "непризнанных" выкрала где-то в украинском военторге… И поехали в Ростов донецкие старухи и молодухи с дитями спасаться от ворога, а тут властитель Кремлевский им ещё и по 10 тыщ рублей пообещал.

И вся это пошлая, мерзкая, человеконенавистническая кампания с "расходным материалом" из братского народа развернулась только для того, чтобы сказать Западу, смотрите, что делается при вашем попустительстве, Украина своим русским на Донбассе угрожает, Минские соглашения выполнять не собирается, вооруженные провокации прямо сериями устраивает, вобщем, мы вынуждены признать ДЛНР. А там супостаты, глядишь, и скажут, да делайте, что хотите, скажите только, что войны не будет.

Вот так Байден остановит войну и даже, возможно, получит на пару с властителем Нобелевскую премию мира, - как Перес с Арафатом когда-то…

А если посмотреть чуть вдаль, то увидим, что неустанные труды властителя по воссозданию новой, пусть сильно усеченной версии старой советской империи, СССР 2.0, обретают новые перспективы, к Абхазии, Южной Осетии, Приднестровью и кто знает, может и части Карабаха прибавятся и ДЛНР.

До 2036 года мало времени и много дел