Украинские руководители считают задержание в Крыму первого заместителя главы запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля реакцией Кремля на прошедший недавно в Киеве саммит "Крымской платформы".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебапризвал партнеров Украины по "Крымской платформе" усилить давление на Россию.

Возможно, напомнить о том, кто распоряжается в Крыму могло быть одной из задач этих задержаний. Однако выдавливание из Крыма руководителей Меджлиса и блокировка его деятельности – одна из главных задач Москвы с первого дня оккупации Крыма.

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Ведь Меджлис – это не общественная организация, а фактически национальный парламент: все крымские татары имеют возможность участвовать в выборах курултая, избирающего Меджлис и его руководство. И это руководство представляет крымских татар не потому, что ему так хочется, а потому, что имеет на это национальный мандат.

Именно поэтому Кремль запретил посещать Крым лидеру крымских татар, знаменитому советскому диссиденту Мустафе Джемилеву и председателю Меджлиса Рефату Чубарову. Министерство юстиции России внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, а российский Верховный суд Республики Крым отнёс меджлис к экстремистским общественным объединениям.

Заместители председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров были арестованы и осуждены, их освободили из заключения только после вмешательства президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Крымскотатарских активистов преследуют, изгоняют из Крыма, арестовывают, многие из них пропали без вести.

Из видных руководителей Меджлиса в Крыму оставался один Джеляль. И вот теперь арестован и он. Арестован, между прочим, за несколько дней до выборов в российскую Государственную Думу и на фоне тотальной "зачистки" российского политического пространства.

Расчет российского руководства очевиден. Во-первых, продемонстрировать, что Россия "эффективно контролирует" Крым и никакие международные форумы не могут заставить ее отказаться не только от оккупации украинского полуострова, но и от репрессий против украинских граждан.

Во-вторых, добиться окончательного прекращения деятельности Меджлиса хотя бы на территории самого Крыма.

И в-третьих, обеспечить в дни выборов кладбищенскую тишину, чтобы никто не мог усомниться в их результате. И уж тем более чтобы о незаконности российских выборов в Крыму не мог сказать человек, который, в отличие от назначаемых в администрации Путина депутатов, действительно был избран в Меджлис собственным народом.

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