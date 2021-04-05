Главной новостью прошедшей недели стал, безусловно, телефонный разговор президента Зеленского с президентом США Байденом.

Поводом для президента США Байдена для того, чтобы прервать свое затянувшееся молчание, стало резкое обострение на Донбассе в минувшую пятницу под Горловкой, а также концентрация российских войск на границе с Украиной.

Уже в пятницу все провластные спикеры, возглавляемые главным аксакалом Кравчуком, на вечернем ток-шоу у Шустера несколько часов подряд твердили о том, что не сегодня - завтра точно начнётся полномасштабная война с Россией, которая вот-вот нападёт на Украину.

Главнокомандующий ВСУ Хомчак в Верховной Раде на минувшей неделе также посвятил свой доклад именно вероятности полномасштабной военной агрессии со стороны РФ и боеготовности наших войск ее пречесь. Вся новостная лента последних дней посвящена цитатам главы СНБО Данилова, главы ураинской делигации в ТКГ Кравчука, ее спикера Арестовича и далее по списку именно об угрозе неминуемой войны.

В определённом смысле подыгрывает власти и российская пропаганда, не говоря уже о пропаганде оккупационных администраций, которая ежедневно рапортует об увеличении провокаций со стороны ВСУ и готовящемся полномасштабном наступлении на оккупированные территории. Задача тут у всех сторон общая - отвлечь внимание своих граждан от постоянно ухудшающихся условий жизни и проблем с преодолениями эпидемии коронавируса.

Читая ленту новостей, невольно поймал себя на мысли о том, что где-то я такое уже видел. И совсем недавно. И точно! С того самого момента, как реформы в Украине окончательно забуксовали, а в СМИ стало появляться все больше журналистских расследований о коррупционных схемах режима Порошенко, для предыдущей власти это стало любимым и едва не единственным приёмом ответа на все претензии к ней: "Не раскачивайте лодку, что Путин нападёт!".

К исходу второго года президентства Зеленского и в его команде, похоже, осознали, насколько это беспроигрышный вариант.

Особенно в ситуации, когда ежедневно от последствий заболевания коронавирусом в Украине умирает людей даже больше, чем в "Иловайском котле", а статистика вновь заболевших коронавирусом почти каждый день обновляет рекорды.

При этом власть полностью провалила уже не только подготовку к первой волне коронавируса (которая благодаря первому жесткому локдауну настигла Украину лишь прошлой осенью), но и своевременную закупку вакцин от него. Но ведь даже и после того, как удалось закупить первые полмиллиона доз индийской вакцины, темпы проведения вакцинации и организация процесса не выдерживает никакой критики. Такими темпами, которыми она проходит, по самым оптимистичным прогнозам от Bloomberg нам понадобится около 10!!! лет!!!

Так что не угроза полномасштабной агрессии со стороны РФ, а именно провал властью вакцинации и мер по борьбе с коронавирусом в целом, все новые рекорды смертности из-за новой волны эпидемии и нового штамма вируса, а также необходимость вводить новый жёсткий локдаун - вот истинная причина этой истерии.

Ведь власти необходимо вновь запугать население так, чтобы оно не задавало лишних вопросов о том, кто будет компенсировать утрату прибыли мелкому бизнесу, который еще не оправился полностью от первого локдауна и перешел в режим "выживание"; людям, которые вновь потеряют работу; а главное – почему спустя более года с момента ожидания первой власть так и не успела подготовиться уже к третьей волне на элементарном уровне , когда даже в столице не хватает больничных коек для тяжелых пациентов.

Что же касается аргументов против вероятности полномасштабной агрессии со стороны РФ именно сейчас, то выделю лишь главные.

Во-первых, Кремлю крайне необходимо завершить строительство "Северного потока-2", который уже завершён на 95%. Его главной целью как раз и является избавление минимальной зависимости от Украины как страны-транзитера своего газа в ЕС. Припоминаю, как экс-замминистра по оккупированным территориям Грымчак откровенничал в 2018г. на радость российской пропаганде о том, как украинское руководство в 2014-15 гг. рассматривало планы о подрыве своей ГТС для предотвращения российской военной агрессии. Какой более убедительный аргумент можно придумать для Путина в переговорах с европейскими партнерами, импортирующими российский газ?

После того, как "СП-2" достроят, главный козырь в переговорах с Кремлем не только по транзиту его газа в ЕС автоматически отпадёт. И до истечения пятилетнего контракта с "Газпромом", в котором прописаны обязательные объёмы прокачки российского газа украинской территорией, тоже остается не так много времени.

Поэтому на 7-м году войны, многочисленных санкций и убытков, Путин уж точно научился ждать и выбирать оптимальный вариант действий по отношению к Украине с минимизацией экономических издержек. А в строительство двух веток через Балтийское море уже инвестированы миллиарды долларов. В том числе европейских компаний, перед которыми Кремль дорожит своими обязательствами. И, главное - после завершения его строительства энергетическая зависимость ЕС от РФ возрастет и обеспечит стабильность сбыта своего газа и доли на европейском рынке на многие годы вперед.

Особенно сейчас, когда осталось достроить немногим более 100 км газопровода, все разрешительные барьеры устранены, а администрация Байдена уже дала сигнал о том, что хоть "сделка и плохая", но портить из-за нее отношения с Германией - своим главным партнёром в ЕС, она не намерена. Тем более, что санкции против СП-2 и давление на ЕС с целью заставить покупать как можно больше американского сжиженного газа вводились Трампом по инициативе нефтегазового лобби, традиционно поддерживающих республиканцев. Демократов спонсирует, главным образом, Уолл-стрит и финансовый сектор, которому даже выгодны более высокие цены на нефть, к которым в основном и привязаны контракты по поставкам газа. Они зарабатывают на различных ценных бумагах, обслуживающих поставки энергоресурсов. Неслучайно, что цены на нефть после прихода Байдена к власти уверенно растут и успели перевалить отметку в 70 долларов за баррель. Год назад, во время первого глобального локдауна, даже за 4 дол в отдельные дни не было желающих купить российскую нефть.

Во-вторых, новая волна коронавируса и появление более агрессивных штаммов вируса, пробуксовки с вакцинаницией и недостаток вакцин по всему миру несёт риски введения новых жестких локдаунов в глобальном масштабе, что неминуемо приведёт к снижению спроса на нефть и резкое падение цен на нее. А это грозит гораздо более серьёзные потерями для российской экономики, чем любые допустимые санкции, на которые Запад готов пойти. Поэтому также является весомым сдерживающим фактором для Кремля как минимум до лета, когда пойдет спад заболеваемости ввиду сезонного фактора.

В-третьих, тем более нерационально начинать полномасштабную войну тогда, когда "вакцинная дипломатия" приносит первые ощутимые успехи. Во время крайней видеоконференции Путина с Меркель и Макроном, одним из главных обсуждаемых вопросов было как раз ускорение процесса сертификации российской вакцины "Спутник V" и возможность даже ее производства в странах ЕС.

Кремль уделяет этому вопросу значительное внимание и ресурсы, т.к. это позволит не только улучшить свой имидж в мире, но и улучшить взаимоотношения с ЕС в целом, что станет хорошим прологом к началу отмены санкций, которые действительно наносят российской экономике ущерб. Но гораздо в большей степени - технологическое отставание от Запада ввиду запрета на экспорт в РФ европейских технологий. И не только в военной, но и добывающей отрасли, что крайне важно для РФ на фоне истощения месторождений легкодоступной нефти. До 2014 года у российских компаний было подписано множество контрактов на совместную добычу нефти и газа с американскими и европейскими компаниями, в том числе по добыче нефти и газа на Арктическом шельфе. А без высоких технологий Запада в разведке и добыче углеводородов русским самим никак не обойтись.

В конце концов, полномасштабное наступление на широком фронте требует не только концентрации войск и техники, но и значительных запасов горючего, на котором эта техника будет ехать. Данных украинской разведки, а также стран НАТО о том, что Россия формирует подобные запасы в открытом доступе, нет. Хотя скрыть это практически невозможно при современных средствах аэрокосмической разведки. По мнению военных экспертов, это требует как минимум несколько месяцев. Учения, запланированные у границ Украины, в том числе в Крыму, проходят практически ежегодно. И каждый раз накануне, в зависимости от внутренней ситуации в Украине и падения рейтингов действующей власти, в украинских СМИ наблюдается подобная истерика.

Риски, безусловно, есть всегда. В 2014-м никто не мог подумать, что Россия нападет на Украину, оккупирует территории и развяжет бойню на Донбассе. Чего нам стоила вера в вечную "братскую дружбу народов" мы все знаем и помним.

И готовить армию к возможному нападению необходимо. Из дня в день, тем самым повышая возможный уровень потерь для противника и тем самым сокращая риски нападения. Ставить целью и достигать ее в той мере, когда возможные потери от вторжения превысят все возможные выгоды. Проводя боевые учения у границ в ответ, поставляя необходимое вооружение и выполняя госзаказ на его закупки. Повышая боеспособность украинской армии в целом.

А не только разгоняя панику в СМИ, пытаясь тем самым отвлечь внимание и так недовольных граждан от поражения во внутренней войны с коронавирусом, от которого ежедневно умирают уже сотни наших граждан, уже значительно превысив в целом потери от войны на Донбассе.