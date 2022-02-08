За одну только пресс-конференцию с Эммануэлем Макроном российский президент умудрился оскорбить двух украинских президентов - действующего и предыдущего.

Причем российские пропагандисты специально подчеркивают, что хамская пословица, которую "вспомнил" Путин, когда речь зашла о Минских соглашениях (конечно же, заготовка, Путин никогда ничего не говорит спонтанно) - это и есть главное содержание его общения с журналистами. Сегодня на телеканале "Россия 24" одна из журналисток возмущалась; как это так, в России все только об этой пословице и говорят, а западные медиа ее не заметили, им конкретное содержание подавай! Об этом пишет Виталий Портников для espreso.tv.

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Ну, и конечно, заявление о том, что Россия готова предоставить политическое убежище Петру Порошенко. Заявление, которое Путин повторил дважды - для тех, кто не понял или решил, что дедушка шутит. Зачем это? Ради того, чтобы попытаться обрушить растущий рейтинг Порошенко и не допустить его возвращения к власти?

Думаю, все намного проще. Путину нравится унижать Украину и напоминать, что это - никакое не государство, а самая настоящая "союзная республика". Путин никогда не позволяет себе так нагло отзываться о президентах США или президентах Франции. А о президентах Украины или Грузии - пожалуйста! Потому что для российского президента на постсоветском пространстве есть только одно государство - Российская Федерация. А все остальные территории рано или поздно окажутся под российским сапогом. Поэтому и к руководителям этих территорий нужно относиться как к губернаторам или мятежникам. Губернатор - это Лукашенко. Губернатором был и Янукович. А Порошенко или Зеленский - это уже мятежники. Почему же их не унизить.

Тем более, что Путин, как и многие другие выходцы из Санкт-Петербурга и других городов российской провинции, свято уверен: жизнь в Москве и есть главное достижение любого человека. Так почему бы Порошенко не оказаться там, где уже оказался Янукович?

В советские времена практически все первые секретари ЦК компартии Украины за исключением Щербицкого обязательно получали назначение в Москву. Некоторые - перед расстрелом или перед пенсией. Но оканчивали они свои дни именно в Москве, а не в Киеве. И Путин очень хочет восстановить эту "традицию", продемонстрировать, что никаких президентов Украины нет, а есть все те же "первые секретари", которые по окончании своей политической деятельности оказываются там же, где и все остальные важные советские и постсоветские пенсионеры.

Понимание того, что Украинской ССР не существует - как и Украины Януковича - у Путина отсутствует. Хотя, с другой стороны, если бы оно отсутствовало бы полностью, то разве держал бы российский правитель свою армию у наших границ?