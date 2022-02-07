В конце прошлой недели в СМИ появилась, без преувеличения, сенсационная новость о том, что в ближайшем времени возможны прямые переговоры Зеленского и Путина в Турции. И на этот раз это был уже не сомнительный "слив" с ссылкой на анонимный источник во властных коридорах, которые в большинстве случаев в итоге оказываются обычным "фейком".

Об этом лично заявил сам Эрдоган, после его общения с Путиным уже после своего визита в Киев: "Был положительный отклик на наше приглашение посетить Турцию после возвращения господина Путина из Китая. Сейчас мы установим дату. Потом, надеюсь, мы проведем эту встречу Путина и Зеленского".

При этом президент Турции подчеркнул, что Зеленский согласился на встречу с Путиным: "Я придаю большое значение встрече с господином Путиным по этому вопросу, потому что на встрече с Зеленским я увидел, что у нас уже есть договоренность по этим вопросам".

Безусловно, подобное заявление можно расценивать как сенсационное, хотя о подобной инициативе уже много говорилось в последнее время. Однако в вероятность его осуществления верилось с трудом по многим причинам. Тем более буквально на следующий день после подписания договора между Киевом и Анкарой о производстве боевых беспилотников "Байрактар" в Украине, которые продемонстрировали высокую эффективность не только в Нагорном Карабахе осенью 2020-го, но и совсем недавно на Донбассе. Безусловно, их производство и поставки на вооружение украинской армии может существенно изменить баланс сил на линии соприкосновения в сторону Украины и поможет избегать жертв среди мирного населения, учитывая точность наносимых ими ракетных ударов. Что, естественно, ничего кроме досады и негодования в Кремле вызвать не могло.

Примечательно, что буквально сразу заявление Эрдогана о возможной встрече Зеленского с Путиным в Турции при посредничестве турецкого президента прокомментировал и пресс-секретарь Путина Песков. (https://www.rbc.ua/rus/news/putin-gotov-vstretitsya-zelenskim-kremle-1643969555.html).

Так, по его словам, Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но для этого ему нужно понимание, что будет в итоге встречи: "Мы считаем, что она должна была состояться давно. И они должны проходить регулярно. Но для того, чтобы это происходило, необходимо, чтобы хоть что-то выполнялось из предыдущих договоренностей", - заявил Песков.

Таким образом, можем сделать первый вывод о том, что никаких конкретных договоренностей о встрече президентов Украины и России в Турции еще нет. Кремль пока лишь дал понять, что рассматривает такую вероятность. А зависеть будет все от того, пойдет ли Киев на главное требование Кремля на данном этапе – начале прямого диалога Украины с представителями оккупационных администраций. Пусть и при посредничестве и участии Путина.

Об этом также прямым текстом заявил Песков на своем брифинге: "Мы слышим заявления, которые звучат из Анкары. Можно приветствовать любые усилия по урегулированию ситуации в Украине. Мы также слышали заявления о том, что наши турецкие коллеги готовы пригласить представителей Донбасса. Это важный очень элемент, и мы обратили на это внимание. Интересно было бы узнать в этом контексте, обратили ли на это внимание украинские оппоненты, и как они к этому относятся".

Как мы помним, именно начало прямого диалога Киева с представителями оккупационных администраций является условием Кремля по началу переговоров о новой встрече на уровне лидеров стран "Нормандской четверки" на данном этапе. Об этом прямым текстом заявил помощник Путина Дмитрий Козак по итогам недавней встречи в Париже на уровне советников лидеров стран "Норманди" на прошлой неделе.

И, как известно, именно от готовности Киева пойти на этот шаг сейчас зависит, состоится ли новая встреча Зеленского с Путиным в рамках "Нормандской четверки". На выходных стало известно, что глава ОП Ермак выздоровел от коронавируса и новая встреча на уровне советников в Берлине все таки состоится 10 февраля. А значит, Киев на ней представит свои предложения по вариантам начала прямых переговоров с представителями ОРДЛО, что является условием Кремля для продолжения диалога.

Кроме того уже известно, что 8-го февраля в Киев прилетает президент Франции Эмануэль Макрон после того, как 7-го он посетит Москву. К тому же Офис президента Украины на минувших выходных подтвердил встречу Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киеве 14 февраля.

В этом контексте важно отметить, что уже сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Среди прочего политики обсудят и урегулирование конфликта на Донбассе, о чем также уже есть официальные заявления пресс-службы немецкого канцлера.

То есть в Киев канцлер Германии Шольц привезёт уже согласованную позицию США и Германии по дальнейшим шагам по реализации Минских соглашений.

Таким образом, из уже анонсированных новых раундов переговоров лидеров стран "Нормандского формата" и США видим, что процесс переговоров существенно интенсифицировался за последнее время и впереди нас ожидает развязка.

Тогда возникает логичный вопрос: а зачем Кремль дает сигнал о своей готовности к переговорам между Зеленским и Путиным при посредничестве Эрдогана?

Тем более после того, как он в Киеве подписал соглашение о строительстве завода по производству "Байрактаров" на территории Украины? Ведь еще в прошлом году, когда Зеленский договорился о покупке новой партии турецких боевых беспилотников, Кремль в отместку запретил своим гражданам ехать в Турцию на летний отдых под предлогом коронавирусных ограничений? Ведь это выглядит, на первый взгляд, абсолютно нелогично!

Но лишь на первый взгляд, если разобраться и принять во внимание любовь главы Кремля к "византийщине" и "многоходовочкам".

И главная цель подобных заявлений, учитывая уже анонсированные визиты президента Франции Макрона сперва в Москву, а затем и в Киев, заставить его усилить давление на Зеленского. Чтобы он перестал "брыкаться" и пошел на прямые переговоры с Пушилиным и Пасечником, тем самым признав их легитимность, а затем и выполнил остальную т.н. "политическую часть" Минских соглашений, включая поправки в Конституцию Украины по "особому статусу" ОРДЛО.

Что, по недавнему признанию главы СНБО Украины Данилова, будет означать "разрушение страны".

Ведь уже в апреле во Франции состоятся президентские выборы. И Макрону сейчас "кровь из носу" необходимо продемонстрировать успехи на международной арене. И если ему удастся достичь успехов в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе, который достался ему "в наследство" от своего предшественника в рамках Нормандского формата, то это может оказать решающую роль для его переизбрания. Кроме того, это обеспечит ему и финансирование его кампании со стороны крупного бизнеса, который терпит убытки из-за европейских санкций против России из-за ее военной агрессии против Украины, и который ждет не дождется их снятия и возврату к политике "business as usual".

И подобный "реверанс" в сторону Анкары о возможности создания новой переговорной площадки на смену "Норманди" и даже проведения прямых переговоров между Зеленским и Путиным, от которых Кремль отказывается уже два года после крайнего саммита в Париже в декабре 2019-го, имеет цель "надавить на больной мозоль" Макрона.

Ведь всем известно, насколько сложными являются личные отношения между Макроном и Эрдоганом и какие резкие и недипломатичные высказывания они позволяли в адрес друг друга за последние несколько лет. Чего только стоит реплика турецкого президента о том, что Макрону нужно проверить, здоров ли он психически, в ответ на заявления французского президента в защиту светского государства и обещания бороться с радикальным исламом. Напомню, что произошел этот инцидент менее двух лет назад после убийства французского учителя Самюэля Пати, показавшего классу карикатуры на пророка Мухаммеда в рамках дискуссии о свободе слова. В ответ Макрон даже отозвал посла Франции из Анкары для консультаций.

Так что на самом деле, сделав такой реверанс в сторону Эрдогана и заявив о своей готовности приехать на переговоры с Зеленским в Турцию, Кремль пытается умело использовать противоречия между Парижем и Анкарой, включая сложные межличностные отношения двух лидеров.

С одной стороны, Кремлю абсолютно неважно, в каком городе и за чьим посредничеством достигнуть свою главную цель – заставить Украину выполнить капитулянтские Минские соглашения, подписанные Порошенко после трагедии в Дебальцево. Которые раз и навсегда не только закроют вопрос о гарантиях невступления Украины в НАТО, но и позволят нанести сокрушительный удар по остаткам украинской государственности, которую в Кремле считают "недоразумением" и последствие "главной геополитической катастрофы" ХХ века – развала СССР. И Продолжить процесс собирания "исконно русских земель", который был начат в марте 2014 года с незаконной аннексии Крыма.

С другой стороны, если все удачно выйдет и именно при помощи Макрона и Запада в целом Путину удастся заставить Украину выполнить политическую часть Минских соглашений, то это будет весьма тонкая "ответка" своему "закадычному другу" Эрдогану. И за "Байрактары" для Украины и ее усиление в военной сфере в целом, и за унижение в Нагорном Карабахе, когда Путин отказался ответить на запрос Армении о военной помощи как страны-участницы ОДКБ. Тем самым существенно "подмочив" свой имидж и России в целом как гаранта безопасности у братского армянского народа.

Ведь для Эрдогана сегодня крайне важно повысить свой статус на международной арене на фоне крайне прохладных отношений с Западом в последние несколько лет. То же самое касается и падения поддержки среди населения внутри страны в результате девальвации лиры и роста потребительских цен за минувший год.

Таким образом, подводя итоги, отмечу, прямые переговоры между Путиным и Зеленским в Турции, скорее всего не состоятся. Как и перенос в Стамбул из Минска заседаний трехсторонней группы, что более чем устраивает Киев. И все это пока лишь блеф. В лучшем случае для Кремля это всего запасной вариант при условии, что Эрдогану удастся уговорить Зеленского пойти на прямые переговоры с марионетками Кремля из ОРДЛО. И то, если этого не удастся Макрону и Шольцу во время их визитов в Киев.

Тем более, что в Турции проживает несколько миллионов крымских татар, а потому Путину будет крайне сложно избежать обсуждения вопроса возвращения не только оккупированных территорий на Донбассе, но и Крыма, аннексию которого Эрдоган не может признать априори. А ведь этот вопрос, как он неустанно повторяет, для него закрыт.

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