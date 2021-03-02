Жаль, но после полутора лет обильного бюджетнодонорского финансового дождя на прожекты минцифры мы получили ещё одну не функциональную, бюрократическую структуру, которую содержим, как налогоплательщики.

Эти, необюрократы, расселись по кабинетам и пустили корни во всех региональных управлениях и ведомствах, вплоть до замов глав территориальных громад, по всем отраслям. И может это нужно, если бы польза была, а так как набранные СММ-щики не понимают и не знают, что такое государственный аппарат, как он работает и что нужно для того, чтобы его трансформировать в цифровую среду, то аналоговые чиновники, этих выскочек быстро взяли под контроль и построили ещё одно министерство для пользователей смартфонов.

Давайте разберёмся, что они продают нам с вами за наши налоги, как создают иллюзию цифровой Украины и почему это стоит в тысячи раз дешевле, чем те траты, которые несёт наша страна на псевдоцифровизацию.

Первое то, что создаёт иллюзию для активного населения.

Застосунок ДIя.

Это действительно хорошая идея приложения...

Стоп, приложения?

Как так? Это не реестр, это не новый продукт, это не система делопроизводства, это приложение?

Да, это обычное приложение, микросервис, которых в ваших смартфонах сотни тысяч.

Он имеет несколько простых функций. Связываться с базой данных (реестром) и показывать вам: та-дам! Ура! Картинки!

Круто, раз и картинка у вас в телефоне.

Хотите, вот вам форточка паспорта, а хотите вот фотка прав, но чтобы не совсем палевно, дизайн изменили и код вставили, стало стильней, но дороже, на много дороже. Обычное приложение разрабатывается за 50 или 100 тысяч долларов на рынке, а нам продали...

Внимание!

За 120 миллионов долларов США.

Во бизнес, впечатляет!

По этой причине в этот электронный конверт с фотографиями, вам засунули, с дуру, и загранпаспорт, ну чтобы для солидности, мол, гляньте мы первые, а то что это чистая профанация, потому что даже полиция на дорогах внутри страны пластиковые документы требует, а не то что таможня при пересечении границы и пограничники в других странах, ну так бывает.

Тут хочу отметить, что некорректные действия полицейских связаны с плохим обеспечением оных техникой и доступом к ресторанам.

Теперь дальше, но ещё дороже.

В приложение подключили функцию заявок и электронную очередь, ну типа программки, через которые мы с вами такси вызываем, но у Уклона или Болт, по сравнению с этим, ПО, просто космос.

Функция следующая, вы отправляете смс-ку в свой электронный кабинет налоговой, это разрабатывала налоговая, а Дия к ней подключилась, и вам выделяют 8 тысяч гривен, после проверки данных по вашему ЧП.

Тут взаимный заработок и налоговой и минцифры, деньги потрачены и там, и там, суммы измеряются десяткам миллионов. Реальная интеграция данной функции до 30 тысяч долларов на рынке.

На этом все плюсы минцифры заканчиваются и начинается повальное безответственность, некомпетентность, жадность и воровство.

Система, которая должна была, как шлюз, обеспечить доступ ко всем реестрам органы государственной власти и коммунальные предприятия, а также граждан в виде их электронных кабинетов, Трембита. Это аналог эстонской системы, которая успешно инсталлирована и уже более десяти лет признана самой удачной электронной системой в Европе.

Так что с ней, с нашей Трембитой?

Государство инвестировало сотни миллионов долларов, произвело частичную интеграцию, открыло первые сервисы. Но после появления минцифры, проект заморозили. А систему, принято решение, сушить и не развивать, потому что она снимает монополию на доступ к реестрам, даёт возможность получать данные через прозрачные протоколы безопасности, запускает рынок ПО, для коммунальных и государственных организаций.

Кому это нужно?

Свободный рынок, конкуренция, прозрачный доступ.., а как же пожизненный заработок?!

Дальше, больше...

iGov.

Система электронного документооборота. Профинансирована донорами, успешно инсталлирована в Кабинете Министров и десятках министерств и ведомств, обучены тысячи чиновников, отлажены протоколы и документооборот, на уровне областей и района, целый ряд городов начали инсталлировать и подключать свои программные комплексы интегрируя с этой системой, потрачены миллиарды из центрального и местных бюджетов, миллионы человеко-часов, сотни миллионов долларов и евро наших финансовых доноров, а это налоги граждан других стран, которые нам оказывают безвозмездную помощь.

И ...иии..., и что же Министерство цифровой трансформации, как оно вышло из этой сложной ситуации?

Да, очень просто, дало рекомендации деинсталлировать ПО.

Формально деньги не из бюджета - нет, не из бюджета!

Ответственности нет, без центрального компонента на уровне регионов ничего работать не будет, а это их бюджеты и их проблемы.

Шах и мат, пи@ец трансформации!

Пока iGov!

Новый код, новая команда разработчиков, новые гранты, а там новые дома, машины, короче, снова, потекли рекой деньги в карманы банды Фёдорова. А страна осталась без электронного документа оборота.

На первый взгляд, все это, кажется глобальным воровским сговором, а н-нет.

Это не так, там нет столько умных и изысканных мошенников, это глупость и чванство, умноженоое на консерватизм системы и хитрость старых бюрократов, которые управляют самовлюблёнными провинциальными глупцами, что в силу случайности стали руководителями Министерства цифровой трансформации.

Само наличие данного министерства - это очень спорный факт, но если уже его создали, то на мой скромный взгляд, его основная задача, это автоматизировать деловодство, сделать государственные услуги цифровыми, сократить за счёт этого аппарат, облегчить обработку данных и прогнозирование процессов, а уже потом открыть для граждан, которые активно пользуются смартфонами, это приблизительно до 10% населения Украины, цифровой рай в смартфоне.

Экономия финансов, скорость обработки информации, качество расчетов, именно это даёт толчек к развитию страны, а не формирование бесполезной фотогалереи документов в телефоне.

И для этого не нужны чиновники в областях, замы у всех министров и начальников ведомств, отдельное министерство и тем более вице-премьер-министра.

Для этого нужно упорядоченная нормативная база, несколько регуляторных актов, на уровне постановлений кабинета министров, может быть закона и воля к изменениям, мораторий на смену форм и правил для стабилизации процедур и их фиксации, усложнение изменений в деловодстве..., вообщем, это не сложно, когда ты думаешь про результат не в виде личного обогащения.

Все эта толпа изучающая бизнес-процессы, что пишет их потом в хард-коде, делает бесполезную работу, если завтра, одним распоряжением можно поменять процесс, то прийдется начинать с начала, но Фёдоров - это прекрасно знает и ему это очень выгодно.

У меня все, как и у цифровой трансформации этой страны)

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