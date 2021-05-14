Почему Медведчуку не инкриминируют финансирование терроризма: в ОГП объяснили

Народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку пока не инкриминируют финансирования терроризма, так как оккупированный Крым и Россия не признаны террористическими организациями.

Однако этот вопрос рассматривается. Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" 13 мая сказал первый заместитель генерального прокурора Роман Говда.

Он напомнил, что в Украине признаны только "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями.

"Содействие именно этим террористическим организациям мы можем квалифицировать с точки зрения Уголовного кодекса, как содействие или финансирование террористических организаций", – сказал Говда.

В Офисе генерального прокурора объяснили, что финансирование терроризма Медведчуком сейчас расследуется.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене. Его отправили под круглосуточный домашний арест.