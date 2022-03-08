Долгое время я не мог понять, для чего пуйло устроил геноцид украинцев на севере Киевщины: в Буче, Ирпене, Гостомеле, Ворзеле... Зачем засыпал "градами", крылатыми и баллистическими ракетами русскоязычный Харьков... С какой целью устроил гуманитарную катастрофу в Мариуполе и многих восточноукраинских городах. Но сейчас пазлы войны сложились: это пуйловский "план Б".

Далее текст на языке оригинала:

Так званий "план А" у пуйла провалився – окупувати Україну за декілька днів не вдалося. Ба більше: виявилося, що російська армія, яку чомусь вважали однією з найсильніших у світі, насправді є зборищем деморалізованих небойових бурятів та інших представників неслов’янських народностей, які за своє суттю є переляканими голодранцями. Паперове військо, на утримання якого з рашистського бюджету витрачаються мільярди доларів, не змогло на практиці підкріпити кремлівський блеф. Кожен день українського спротиву демонструє світову немічність російської армії – при всіх її ракетах, "панцирях" та інших сучасних видах озброєння.

Видео дня

Саме тому з’явився "план Б". Вся цинічна суть його зводиться до того, аби через знищення мільйонів українців, через руйнування великих міст спонукати владу до кремлівського формату переговорів. Їхній план у тому, аби кожен день, кожна хвилина стійкості українців обходилися нам у тисячі життів наших співгромадян. Простояли день – вдарили по Гостомелю, ще день – по Бучі… І т. д.

Предмет торгів також зрозумілий:

– програма-мінімум полягає в намірові відцюкати в України частину південно-східних регіонів до Одеси включно плюс отримати "Стоп НАТО";

– програма максимум – привести до влади в Києві якесь кероване одоробало, прізвище якого насправді значення немає: від якого-небудь янека і завершуючи маріонетками з меншим нафталіновим шлейфом.

Затримані "буряти" зізнаються, що їм дано вказівку знищувати мирне населення. Це означає, що найближчими днями нам доведеться отримати чимало кривавих звісток з різних регіонів України… І все це відбуватиметься на очах у всього "цивілізованого" світу, який буде щедрим на слова підтримки.