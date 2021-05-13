Плагиатор года: Сергей Шкарлет стал лауреатом сомнительной премии. Видео

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет стал лауреатом премии народного признания "Академічна негідність 2020/2021". Чиновник получил звание "Плагиатор года".

Результаты конкурса были оглашены в эфире программы "Точка зрения". По словам жюри, Шкарлет заслужил этого звания, благодаря многочисленным "заимствованиям" из известных научных работ других авторов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я бы ему советовал пойти в отставку, все таки стыдно должно быть", – высказал в эфире свою позицию представитель ученой громады.

Конкуренцию Сергею Шкарлету в этом году составили директор НУ "Черниговская политехника" Алина Пинчук и ректор НУ "Полтавская политехника им. Ю.Кондратюка" Владимир Онищенко.

Отметим, что ежегодная премия "Академічна негідність" вручается украинцам, которые негативно влияют на научную и культурную репутацию страны. Кроме номинации "Плагиатор года", конкурс предусматривает еще семь пародийных номинаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, уличенный в плагиате своей научной работе Сергей Шкарлет, заявил, что кража интеллектуальной собственности исключена, ведь он "указал квадратные скобочки".