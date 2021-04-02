Пионтковский пояснил, почему США не предадут Украину в противостоянии с РФ

США не могут себе позволить безнаказанную агрессию России в Украине прежде всего ввиду собственной безопасности.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 2 апреля заявил политолог Андрей Пионтковский. Он убежден, что в противном случае это означало бы провал системы безопасности в Европе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам эксперта, переговоры между министрами обороны США и Украины Ллойдом Остином и Андреем Тараном стали "холодным душем" для Кремля.

"Америка не могла позволить безнаказанную агрессию России в Украине после семи лет переговоров, форматов, форумов из представления собственной безопасности. Это означало бы полный провал всей системы безопасности в Европе и не только. Никто не поверил бы больше никаким гарантиями Америки. Дать безнаказанно провести такую агрессию России для американцев означало бы уйти из мировой истории. А это – конец Запада, конец свободного мира", – сказал Пионтковский.

Политолог также убежден, что США не допустят дальнейшего продвижения вглубь Украины. Он процитировал заявление Пентагона после переговоров с Минобороны нашей страны.

"В оригинальном заявления есть очень жесткие выражения. Это "непоколебимая поддержка территориальной целостности" и "евроатлантических устремлений". Это разговор с союзником", – сказал Пионтковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским состоялись первые переговоры, во время которых американский лидер выразил непоколебимую поддержку Украине на фоне российской агрессии.