Петр Порошенко встретился с президентом ЕНП Дональдом Туском

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко провел встречу с президентом Европейской народной партии, великим другом Украины Дональдом Туском. Лидеры обсудили современные вызовы, перед которыми предстали Украина и Европейский Союз в результате российской гибридной агрессии.

Собеседники осудили целенаправленное обострение Россией ситуации на границах из-за концентрации войск и использования мигрантов для дестабилизации ситуации и согласились с необходимостью усиления давления на режим Путина, в частности, методом увеличения санкционного давления против РФ.

Лидеры подтвердили общую позицию относительно необходимости остановки проекта "Северный поток-2", угрожающего энергетической безопасности не только Украины, но и Польши и в целом Европейского Союза.

Видео дня

Собеседники осудили авторитаризм в любых проявлениях в Восточной Европе.

Порошенко и Дональд Туск обсудили перспективы укрепления партийного сотрудничества в контексте следующего Конгресса Европейской народной партии весной 2022 года.

DASH корректор грамматики и орфографии">

DASH корректор грамматики и орфографии">