'Перелом будет уже скоро': Подоляк рассказал об изменении поведения российской делегации на переговорах

Представители российской стороны на переговорах с украинской делегацией стали более адекватно воспринимать происходящее. Более того, скоро в их суждениях наступит переломный момент.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью "Новому времени". "Безусловно, существуют изменения в моделях поведения русской делегации или вообще российской политической элиты. ...До начала так называемой спецоперации или в самом начале они очень живо объясняли, почему они на нас будут нападать. Сегодня они исчезли даже из своих протокольных мероприятий. Частично русская политическая элита начинает немного понимать, в какую беду они попали", – сказал он.

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Подоляк напомнил, что изначально в РФ считали достаточными 1-2 суток, "чтобы проехаться на танках по всей Украине". Однако спустя месяц у оккупантов "нет никакого шанса, что они на своих танках куда-то доедут, кроме тех мест, где их будет достаточно жестко жечь украинская армия", поэтому "их немного попустило".

"Они начинают более адекватно воспринимать, что что-то не так, что у них были проблемы с анализом того, что происходит в мире и какое место РФ занимает в этом мире. Они начинают более продуктивно говорить", – сообщил советник главы ОП.

Он добавил, что вскоре россиян из переговорной группы "должно немного попустить": "Я думаю, что этот перелом уже скоро будет точно, такой существенный перелом. Потому что еще какие-то мифы у них в голове, к сожалению, есть".

Однако есть плохая сторона этой медали – гуманитарная катастрофа, отметил Подоляк. Поскольку, как оказалось, оккупанты РФ "вообще не умеют воевать", они перерезают все линии коммуникаций к городам, "чтобы в этих городах люди просто умирали", а также бомбят эти города днем и ночью крылатыми ракетами или авиационными бомбами, "чтобы людям было страшно".

"Россия сегодня для всего мира (а у нас война идет в прямом эфире, все видят, что происходит) упустила любой шанс на то, чтобы называться нормальной цивилизованной страной", – объяснил советник главы ОП.

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