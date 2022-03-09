На что можно рассчитывать Украине по итогам переговоров между главами МИД Украины и РФ в Турции и какой будет динамика переговорных позиции сторон в ближайшей перспективе.

1. Сразу отмечу, что учитывая различия в позициях сторон, ожидать существенного прорыва и полного прекращения боевых действий по их итогам не стоит. Об этом заявил в своём обращении и сам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Россия настаивает на признании де-юре оккупированных Крыма , независимости "ДНР" и "ЛНР" в административных границах областей, что абсолютно неприемлемо для украинской стороны.

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То, что Зеленский заявил о возможности обсуждать вопросы внеблокового статуса Украины не означает готовности идти на капитуляцию.

2. Переговоры необходимо вести, потому как это необходимо Украине, чтобы избежать более многочисленных жертв среди мирного населения, а также для того, чтобы Запад продолжал вводить новые санкции против РФ. От готовности Украины вести переговоры усиление "санкционной удавки" также очень сильно зависит. Как и от степени завышенности требований российской стороны. Поэтому после того, как позиции сторон будут оглашены и Лавров в очередной раз озвучит "влажные мечты" Путина из параллельной Вселенной, последуют новые санкции. А то, что представители российской делегации не будут идти на существенные уступки как минимум завтра уже заявил участник переговоров от Кремля в Беларуси Слуцкий.

В итоге это будет означать усиление наших переговорных позиций в краткосрочной, и тем более среднесрочной перспективе.

3. Уже очевидно, что путлеровские войска реализуют террористическую тактику ведения боевых действий, чтобы:

- принудить Украину пойти им на уступки, которые они смогут хоть как-то представить в качестве "военной победы";

- оправдать свои преступления против Человечности и массовую гибель своих солдат перед своим населением.

Естественно, украинская сторона это прекрасно понимает и на серьезные уступки, тем более подкрепленные документально, завтра не пойдёт.

Как и то, что время играет на нашей стороне. И с каждым новым днем успешного украинского сопротивления наши переговорные позиции только улучшаются.

4. То, что переговоры состоятся на уровне глав МИД - однозначно позитивный сигнал, который свидетельствует о том, что путлеровский режим уже готов идти на уступки и уже существенно "урезал" свои аппетиты, не смотря на бравурные заявления пропагандистов и отдельных официальных представителей.

Ни о какой всей "левобережной Украине", и тем более оккупации всей территории Украины речи уже не идёт. И даже главный пропагандист Кремля Соловьев в своем стриме с "военным экспертом" из Израиля Яковом Кедми вчера в прямом эфире был вынужден признать, что ситуация на фронтах кардинально отличается от той, которую рисовали военные "стратеги" до вторжения и пропагандисты всех мастей в первые 12 дней Украинской Отечественной войны.

То есть уже идет подготовка общественного мнения в России к переходу от "молниеносной спецоперации" по аналогии с Грузией образца 2008-года к позиционной войне со всеми вытекающими.

5. Вопрос невступления в НАТО как возможный компромисс можно и нужно обсуждать. Но только при даче гарантий со стороны США, Франции, Германии, Китая нашей территориальной целостности и суверенитета. И речь, естественно, уже о полноценном Договоре, а не "филькиной грамоте" а-ля "Будапештский меморандум".

С ратификацией парламентов стран-подписантов.

Но это уже вопрос будущих многосторонних переговоров.

Все мы уже должны были понять и осознать за минувший год, что в НАТО как минимум в ближайшей перспективе нас никто не ждёт и та же Франция и Германия, не говоря уже о Венгрии и прочих "троянских конях" Кремля, вновь заблокируют даже предоставление ПДЧ Украине, если мы его подадим. Как они уже сделали в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте.

За минувшие 14 дней "натовские" бюррократы продемонстрировали, насколько они боятся предоставлять столь необходимую Украине военную помощь, в частности поставок б/у-ных самолётов советского образца, систем ПРО, не говоря уже о закрытии неба над Украиной.

Война на истощение выгодна России, но не нам. Нужно трезво оценивать свои ресурсы и возможности как и зависимость от Запада, который ни при каких условиях не намерен втягиваться в войну.

Кейс с польскими истребителями очень показателен в этом смысле.

Польша уже согласилась их передать США (чтобы те нашли способ как самое сильное в военном плане государство-член НАТО передать их Украине) , но администрация Байдена боится даже разместить их на аэродромах своих баз . Что уж говорить о Германии, на территории которой находятся эти аэродромы.

6. Чего реально достичь на переговорах в Турции и какие задачи-максимум у украинской делегации:

- временное прекращение огня в зоне наиболее интенсивных боевых действий , где сложилась гуманитарная катастрофа в городах: Мариуполь, пригороды Киева (Буча, Ирпень), Сумы, Харьков, Чернигов. Усиливаются попытки оккупационных войск окружить ещё один областной центр на юге страны – Николаев.

- это необходимо для того, чтобы хотя бы позволить доставку гуманитарной помощи в эти города, где люди уже более недели находятся без света, воды, электричества, воды и связи. Договориться о гуманитарных коридорах, чтобы позволить выехать из осуждённых городов детям, женщинам и старикам, а также позволить коммунальным службам хоть немного восстановить инфраструктуру и захоронить погибших под обстрелами мирных жителей.

7. Вводимые ежедневно все новые санкции против РФ, в том числе против энергетического сектора (США, Великобритания) существенно усиливают наши переговорные позиции, так как уже сейчас имеют серьезные негативные последствия для российской экономики, которая оказалась абсолютно не готовой даже к этим санкциям уже сейчас, не говоря уже о долгосрочной перспективе, провалив политику "импортозамещения".

Даже новейшее российское вооружение, все эти хваленые "Калибры" и "Кинжалы" по мнению даже российских специалистов не смогут обойтись без импортной начинки, микросхем и других комплектующих. Все автомобилестроение включая, отечественное, зависит от импортных комплектующих.

Перспектива пересесть на кареты и сани через выглядит очень реалистичной. Ну или как на Кубе, будут ездить по 50 лет на раритетном металлоломе, разбирая постепенно на запчасти наименее пригодные.

По мнению российских экономистов, уже в среднесрочной перспективе санкции приведут к существенному ухудшению жизни всех россиян. Особенно чувствительными даже к таким, казалось бы, "мелочам", как закрытие Макдональдса, IKEA , Соca -Cola , Pepsi и далее по списку, окажутся жители крупных городов и мегаполисов.

В первую очередь - Москвы и Санкт-Петербурга, население которых и так было в большинстве своем критически настроено к власти ( но при этом предпочитали "молчать а тряпочку") , но за последние двадцать лет привыкли к жизни на "широкую ногу".

А революции, как известно, происходят именно в столицах. Всех все равно не пересажают. Ресурсы карательных органов режима также ограничены, т.к. большинство наиболее боеспособных частей той же "Росгвардии", "Омона" и т.д. были направлены на войну с Украиной.

В Кремле, и особенно в ближайшем окружении Путина, не могут этого не понимать и также заинтересованы к завершению войны.

9. Естественно, накануне переговоров и в ближайшие дни оккупационные войска предпримут новую попытку штурма Мариуполя, который остаётся самый крупным городом под контролем Украины в Донецкой области и имеет важное стратегическое значение: один из крупнейших портов в Украине, крупные металлургические предприятия, а также стоит на пути создания сухопутного коридора в Крым.

Видел сегодня кадры военной колонны со стороны Мангуша, которая двигалась по направлению к городу с западного направления.

Пока Кремль ещё не готов отказаться от реализации этого плана "Б". Поэтому здесь не только сегодня, но и в ближайшие дни -недели будет самая сложная ситуация, в т.ч. гуманитарная.

Сегодня мне удалось впервые за восемь последних дней пообщаться со своими родственниками, которые остались в Мариуполе и не смогли вовремя эвакуироваться. Угроза голода гораздо более серьёзная, чем результаты варварских обстрелов мирных районов. Если от них пока погибли по самым пессимистическим оценкам более тысячи мирных граждан, детей, женщин и стариков, то уже через неделю-две, если ситуация с допуском гуманитарной помощи и продовольствия не изменится, люди массово начнут умирать от голода, нехватки воды и болезней, вызванных употреблением воды из открытых водоёмов и даже луж.

Вот именно это является главным вопросом, который необходимо обсуждать на переговорах и достигать реальных договоренностей.

9. Путин делает ставку именно на чувствительность украинского руководства и народа в целом к гуманитарным вопросам. Однако жёсткость и бесчеловечность методов ведения Войны не остаётся незамеченной и Западом. Брюссельские бюрократы, которые продолжают отказываться от введения санкций против энергетического сектора РФ, беспокоясь о материальных интересах своих граждан и перспективах переизбраться, будут просто вынуждены вводить как минимум санкции против ближайшего окружения Путина. Что в краткосрочной перспективе будет повышать шансы на "дворцовый переворот".

С каждым днем давление рядовых граждан ЕС на своих политиков увеличивается и они не смогут игнорировать их требования бесконечно долго.

Вот именно на поддержку рядовых граждан стран ЕС, куда продолжается многотысячный поток беженцев из Украины, и стоит нам рассчитывать.

И каждая новая волна беженцев будет рассказывать все больше правды об ужасах бесчеловечных преступлений путлеровских оккупантов в Украине.

Так что необходимо продержаться как минимум ещё неделю, чтобы на следующих раундах переговоров выйти с более сильными позициями и уже договариваться о всеобъемлющем прекращении огня. Передышка для перегруппировки войск , подвоза топлива для нашей техники, а также поставок новых вооружений с Запада нам также крайне важна.

Но это уже заглядывая на перспективу .

Сейчас самое важное – предотвратить массовый голод в Мариуполе и обеспечить эвакуацию мирных граждан из осажденных городов.

Держим кулаки и надеемся на результативность переговоров в Турции.