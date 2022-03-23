Пентагон: оккупанты РФ в Украине замерзают и голодают, а у кораблей в Черном море заканчивается горючее
У российских оккупантов в Украине возникли проблемы с запасами еды и топлива. А некоторые солдаты РФ страдают от обморожения из-за отсутствия соответствующего снаряжения.
Об этом на закрытом брифинге 22 марта заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, передает "Радио Свобода". Также есть проблемы и у российских кораблей в Черном море.
"Мы продолжаем видеть проблемы с топливом и едой. У них (российских военных) также есть проблемы с запасами и высокоточными боеприпасами. Эта масштабная операция, которой они ранее не проводили, длится уже месяц, а они все еще не решили проблему пополнения ресурсов", – отметил чиновник.
Кроме того, у оккупантов сложности с логистикой, связью и коммуникацией.
Также в Пентагоне отметили проблему с нехваткой топлива для российских кораблей.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобороны США заявили, что украинские военные способны восстановить контроль над захваченными российскими оккупантами территориями.
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