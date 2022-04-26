ПАСЕ избрала нового судью ЕСПЧ от Украины: чем он известен

Парламентская ассамблея Совета Европы выбрала судьей Европейского суда по правам человека нашего земляка Николая Гнатовского. Решение было принято на фоне военной агрессии России и прямого нарушения ею прав украинских граждан.

Об этом сообщила депутат Верховной Рады Мария Мезенцева на своем Telegram-канале. Кандидат от Украины был поддержан абсолютным большинством членов ПАСЕ.

Николай Гнатовский – юрист-международник, ученый, Президент Европейского Комитета по предотвращению пыток или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию в 2015-2020 гг., доц. кафедрой международного права Института международных отношений КНУ им. Т. Шевченко.

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"Еще один профессионал, опыт которого пригодится в защите и восстановлении нарушенных оккупантами прав!", – с отрадой написала Мезенцева.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, члены ПАСЕ, за исключением трех государств, проголосовали за исключение Российской Федерации из своего состава на фоне вторжения в Украину 24 февраля.