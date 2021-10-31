Германия – это уже не просто партнер России, а фактически, ее союзник. Не гибридный. Контуры этого союзничества на днях проявились особенно откровенно.

1. "В Берлине очень озабочены увеличением интенсивности боевых действий на Востоке Украины, а также сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранения еще одного солдата применили дрон типа "Байрактар", – из заявления МИД ФРГ.

2. Министерство экономики и энергетики Германии предоставило немецкому Регулятору официальное заключение, что сертификация оператора "Северного потока-2" не угрожает безопасности поставок газа в Германию и другие страны Европейского Союза.

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Далее текст на языке оригинала.

3. Берліном проігноровано положення Ст. 274 "Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони": "Сторони мають докладати зусиль для сприяння використанню інфраструктури передачі та збереження газу та, у разі необхідності, проводити консультації одна з одною або координувати свої дії стосовно розвитку інфраструктури. Сторони мають співробітничати у питаннях, що стосуються торгівлі природним газом, сталого розвитку та безпеки постачання...."

Кількість пунктів можна продовжувати ретроспективно. Суті це не змінить. Шило вилазить з мішка. За таких обставин, Путіну вже навіть не варто вдаватись до "аргументів" типу "ихтамнет".

Отже, Європа починає жити в нових реаліях російсько-німецького пакту Путіна-Меркель.

П. С. Головнокомандувачу Збройних Сил України, члену РНБО, генерал-лейтенанту Валерію Залужному і Послові України в сучасному німецькому Райху Андрію Мельнику - респект!!! Одне побажання тільки - максимально ефективно використовувати боєкомплект "Байрактарів" – вражати не тільки техніку, але й нищити живу силу, яка приводить цю техніку в дію. І не звертати увагу на воплі і соплі путінферштеєрів. Посол Мельник тримає дипломатичний фронт у лігвиську ворога.

П.П.С. Цікаво, чи МЗС України викличе німецьку послицю для пояснень позиції Берліна? Формальність звісно. Все і так зрозуміло.

А чи нашій послиці у Вашингтоні буде вказівка звернутися до Держдепу пояснити позицію США в контексті останніх дій Німеччини через призму Спільної заяви Байдена - Меркель від 21 липня?

П.П.П.С. Трохи гумору. Таким чином, Меркель вже заробила не тільки на орден Дружби від Путіна та гарну пенсію від "Газпрому", а на щось значно більше - прижиттєвий пам'ятник Ангелі - вершниця верхи на трубі великого діаметра, в Усть-Лузі, на компресорній станції "Газпрому" з надписом азбукою Морзе: "Ангеле. Спасибо за службу! Владимир". Монументальні скульптури Шрьодера, Варніга і Альтмайєра будуть біля ніг Найвеличнішої Бундесфюрер усіх часів.