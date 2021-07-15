Сегодня парламент поддержал отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Более 7 лет он возглавлял ведомство, работу которого пришлось, по большому счету, выстраивать с нуля. Начать реформу и трансформацию правоохранительных органов, создать национальную и патрульную полицию. Обеспечивать правопорядок в стране, которая 7 лет противостоит российской агрессии.

Так, в МВД, как и в работе других государственных учреждений, не все идеально. Вызовов еще много и есть над чем работать. Но в 2014 году, при министре Авакове, был заложен фундамент для кардинальных изменений в правоохранительной сфере. И это надо признать.

У меня, как мэра столицы, всегда были деловые и конструктивные отношения с министром Арсеном Аваковым и я хочу искренне поблагодарить его за это.

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Следующий министр, по моему мнению, должен продолжить реформу в правоохранительных органах и в любом случае не допустить, чтобы они стали инструментом в политической боротьби- как это было во времена Януковича.

Чтобы люди доверяли полиции, ключевая функция которой - защищать граждан.

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