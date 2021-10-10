Основатель ОО 'Молодые ветераны' отрицает причастность к пикету под домом Порошенко

Основатель ОО "Молодые ветераны" Евгений Алексенко заявил, что члены его общественной организации не причастны к пикетированию здания пятого президента Петра Порошенко в Козине (Киевская область).

Об этом он сказал в комментарии Буквам.

Так, на вопрос о возможном участии членов ОО в акции под домом пятого президента Алексенко сказал следующее: "Хочу отметить, что это была провокация в отношении нашей организации, поскольку "Молодые ветераны" занимаются проектами помощи воинам АТО, и никогда бы не пошли на то, чтобы быть в противостоянии с ветеранами. Такого не бывает. Это была провокация".

"Человек, который заявил, что именно мы были под домом Порошенко, не является членом нашей организации, и мы до последнего не были в курсе. Я сам из Запорожья, а соучредитель из Киева. Мы сами этого не знали", – сказал Евгений Олексенко, подчеркнув, что их ОО осуждает эту акцию.

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