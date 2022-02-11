Организация территориальной обороны – это дело всех патриотов Украины, – Порошенко

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко подчеркнул, что силы территориальной обороны должны формироваться из всех граждан государства, готовых к защите от врага. В то же время, профессиональный подход должен быть сохранен при формировании подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом Порошенко сказал во время выступления перед тысячами поклонников возле Киевского апелляционного суда. Он отметил, что сейчас не время для внутренних разборок.

"Сегодня в Харькове Зеленский заявил о том, что у нас в терроборону должны идти профессионалы, которым он считает себя. Это не так. Я увлекаюсь украинцами, которые в этих условиях сохраняют спокойствие и решительность. В терроборону в условиях нападения Путина, который становится с каждым днем все, к сожалению, вероятнее, должны уходить все граждане", – подчеркнул пятый Президент Украины.

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Порошенко подчеркнул: "профессионалы должны идти в ВСУ. Профессионалы должны идти в дипломаты, в те структуры, которые проводят экономические реформы, занимающиеся борьбой с коррупцией, сохраняя антикоррупционную инфраструктуру. И профессионалы должны быть президентами и премьерами".

При этом он констатировал, что за последние почти три года власть провалила усиление, оснащение и вооружение Вооруженных сил, и даже в условиях реальной эскалации российской армии провалила финансирование и организацию формирования, обучение сил территориальной обороны.

Петр Порошенко подчеркнул, что Зеленский продолжает политическое преследование, чтобы по бессмысленным обвинениям и сфабрикованным делам скрыть провалы в обороне Украины.

"Этот цирк, который они пытались организовать сегодня, нужен был просто для того, чтобы отвлечь внимание от Путина. От того, что три с половиной месяца назад они должны были профинансировать наши Вооруженные силы, пополнить резервы, поднять денежное довольствие и доукомплектовать бригады, профинансировать местное самоуправление для территориальной обороны", – сказал лидер оппозиции.

Лидер "Европейской Солидарности" подчеркнул, что усиление Вооруженных сил, формирование и подготовка к сопротивлению сил терробороны повысит цену, которую заплатит Путин в случае принятия решения о продлении агрессии. "И это кратчайший путь к миру",- отметил он.