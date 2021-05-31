В начале восстановления независимости в 1991 году казалось, что оставление у власти фактически той же руководящей обоймы, которая была во времена УССР – явление временное. До тех пор, пока не подрастут и не сформируются кадры новой Украины. Но теперь, когда в руководстве оказались уже дети и даже внуки бывшей коммунистической номенклатуры, становится понятно, что эта “смена поколений” проходила очень странным образом.

Произошла лишь трансформация “коммунистической матрицы” в “матрицу посткоммунистическую”, а затем и в “олигархическую”. Если не избавиться от этой “олигархической матрицы”, никаких шансов на изменения не будет. Потому что все возможные “изменения” пройдут в рамках этой же “матрицы” и неотвратимо приведут лишь к “мутации” номенклатурной системы.

Чтобы изменить олигархическую систему в нашем государстве, нужна политическая воля. И здесь не стоит выдумывать ничего нового. Необходимо ввести свободу действий, свободную конкуренцию, рыночные цены и законы, одинаковые для всех.

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Кроме того, олигархат – это не только конкретные персоны, но и молчаливое согласие украинцев платить монополиям завышенную цену за их товары и услуги. Олигархия делает все для того, чтобы малый и средний бизнес не мог успешно функционировать. Ведь это привело бы к образованию мощного среднего класса, а значит и потере контроля над экономикой и политикой в стране.

Украинцам необходимо взять деятельность управленческого аппарата под свой контроль

Деградация Украины началась с “кучмовской приватизации”. Когда менее ценное из бывшего государственного имущества бросили на ваучеры (все это путем махинаций подобрали нужные люди), а 400 флагманов отечественной тяжелой промышленности выделили как стратегические предприятия и затем раздали своим (естественно, за “откаты” тогдашнему президенту). Отсюда и ведет отсчет начало создания феодально-олигархического общества.

Именно “вылеплена” Кучмой конструкция и стала причиной всех последующих бед Украины. А бешеная коррупция, ручные суды, олигархические СМИ и телеканалы переформатировали под себя общество, уничтожая на своем пути все украинское.

Но это придумал не сам Кучма. Красный директорат, партийцы, комсомольцы, кагебисты и менты, которые присоединились к ним, создали подобие “управляемой демократии”. Они присвоили себе все. Другим досталось то, что осталось.

Основная задача гражданского общества – это взять деятельность управленческого государственного аппарата под свой контроль. Необходимо навсегда лишить Украину бюрократии азиатской формы правления, которую она переняла у Москвы.

Такая система не допускает улучшения административного управления, смещая администрирование до уровня “бюрократического абсолютизма”. Убрать номенклатурную олигархическую “матрицу” на всех сегментах деятельности будет возможно только тогда, когда ее фрагменты друг за другом удастся заместить на современные управленческие учреждения, куда коррупция и протекционизм не способны проникнуть принципиально.

Разукрупнение монополий – открытых и скрытых – сможет привести к легализации капиталов олигархов. Только на базе этого для них возможна свобода продолжение ведения бизнеса в Украине.

Наше государство почти 30 лет ходит по замкнутому кругу. Это движение в никуда нужно наконец прекратить. На смену разбойникам-олигархам должны прийти умные, энергичные, порядочные, пассионарные предприниматели. Они и должны стать основой желаемого массового среднего класса, который будет способен коренным образом изменить государство.

Олигархи – это паразиты, которые умирают вместе с объектом паразитирования. Как бы это парадоксально ни прозвучало, ликвидация олигархата станет выгодной самым олигархам. Украина уже так беспощадно ограблена, что если это будет продолжаться дальше, то скоро не останется на чем паразитировать.

Сейчас тотальное ограбление украинского народа и доведение его до критического обнищания власть имущими представляется как объективный исторический процесс, на ход которого повлиять невозможно.

Олигархию демонтировать реально. Но для этого – для начала – нужно перекрыть все возможности продвижения марионеток олигархов на выборах. А также законодательно сделать невозможным дальнейшее деструктивное влияние олигархов на политику, социум и экономику.

Процедура розолигархизации должна быть простой и прозрачной

Действующая власть формально провозгласила одним из своих приоритетов преобразование олигархов на просто богатых бизнесменов. Это может быть первым (и только) шагом к выходу из упомянутой выше “олигархической матрицы”.

Но существует большое подозрение, что, как и предыдущие обещания власти, весь пар этой инициативы пойдет в “гудок”. Или будет запутана и замотанная сложными организационными и юридическими процедурами схема, которая снова сработает в пользу бывших и будущих олигархов. Поэтому насущной является потребность в простой, прозрачной и контролируемой обществом схеме. Чтобы олигархи отдали преобладающую долю своего “честно награбленного” имущества и других, в том числе и финансовых ресурсов, а общество получило бы ресурсы для своей реальной развития.

Вторым шагом “розолигархизации” должно быть принятие законов и других общественных норм, которые делают невозможным дальнейшее деструктивное влияние олигархов на политику, социум и экономику. При этом бывшие олигархи должны подписать юридические документы, которые обязывали бы их к строгому соблюдению этих постулатов.

Третьим шагом должно быть публичное извинение перед гражданами за прежние деяния всех кандидатов на “розолигаршение”.

И если со вторым пунктом у юридических консультантов не будет трудностей, третий пункт – просто надо выступить на телевидении с согласованных речью кандидата в “неолигархи”, то с первым проблема. Это наиболее болезненный момент – что же, как и каким образом должны отдать олигархи из своих накопленных активов в пользу народа.

Процедура могла бы выглядеть следующим образом

Первое: оценка “честно награбленного” должна проводиться под пристальным международным мониторингом и контролем, а не только отечественными оценщиками. И тем более не судами, особенно Печерским.

Второе: должна быть введена простая и прозрачная схема, которая побудит олигархов добровольно пройти путь розолигархизации как можно скорее. Они должны осознавать – только этот неизбежный процесс даст им возможность продолжить свою деятельность, но уже в рамках закона.

Третье: очень важно, чтобы они знали – если не пройдут процедуру розолигархизации как можно скорее, то могут и не успеть. Первую волну должны пройти не все. Вторая и последующие волны должны быть существенно жестче.

Механизм будет похож на “розолигархический аукцион”. Олигархи покупают у общества право стать нормальными богатыми бизнесменами.

Ставки – от 70 процентов награбленного. Не официально обнародованного, а с учетом всех оффшоров, подставных лиц, тайных фондов, накоплений близких и родственников, любых других тайников. Общую сумму должна определить международная комиссия с привлечением таких структур, как ФБР США. Чем больше олигарх заплатит с “честно награбленного”, тем более вероятно он получит шанс попасть в списки на успешное прохождение процедуры розолигархизации.

Например, в каждом лоте разыгрывать две или три позиции. А знание того, что лоты могут закончиться и уменьшится возможность вовремя выйти из олигархического статуса, способно побудить и стимулировать кандидатов в богатые бизнесмены. И торг от 70 до 90 процентов и выше здесь будет как раз кстати.

Кто раньше пройдет открытую и прозрачную процедуру аукционного торга, тот автоматически получит желаемый статус просто богатого бизнесмена и будет чистым перед законом. Подписав соответствующие международные юридические документы.

Альтернативой должно быть многолетняя – с потерей времени, нервов и тех же средств – процедура общения с международными и отечественными спецслужбами вроде ФБР. С перспективой пожизненного заключения международных аферистов в сфере финансов, экономики и глобальной коррупции.

Конечно, возможны и другие механизмы. Однако по скорости, понятности и прозрачности – указанная выше триединая схема представляется оптимальной для всех заинтересованных сторон. Будет ли она осуществлена – это уже вопрос к власти, ее чести и дееспособности. Хотя пока это еще и вопрос шансов выживания нынешней власти – во всех смыслах…

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