Окружение Зеленского толкает его на путь Януковича и Лукашенко, – Порошенко

Окружение Зеленского толкает его на путь Януковича и Лукашенко. Репрессировать политическую оппозицию, ликвидировать независимые суды и прокуратуру.

Об этом Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в интервью главному редактору влиятельного польского издания "Газета избирательная" Адаму Михнику. По его словам, вишенка на торте – это выдвинуть лидеру проевропейской оппозиции обвинение в государственной измене и финансировании терроризма.

Польский журналист, в частности, процитировал Порошенко книгу разговоров Энн Эпллбом с Дональдом Туском "Выбор". "Туск рассказал о своем визите в Киев и общении с президентом Зеленским. "Я увидел в нем – утвердил Туск – настоящую решительность, даже ярость, когда он сказал, как сильно хочет посадить Порошенко. Было видно, что оппозиция в Украине для него больше эмоциональная проблема, чем Россия". Как вы это прокомментируете?", – спросил Адам Михник.

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"Конечно, я хотел бы это прокомментировать с юмором, но у меня не хватает слов. У границ Украины расположена российская армия, наши западные партнеры, в частности Соединенные Штаты, со второй половины октября бьют в набат. В этих условиях Украина должна делать движение по двум направлениям: укреплять международную поддержку и укреплять внутреннее единство, включая повышение боеспособности Вооруженных сил", – отмечает лидер оппозиции.

"Зеленский – это президент сериала. Он живет сценариями, видосиками, пиар-картинкой. Что делать с Путиным – он не знает. Думает, что нужно инициировать какую-нибудь встречу в любой форме: лицом к лицу, в Нормандском формате, или с участием американцев. Для него главное – встретиться с Путиным, посмотреть ему в глаза, потому что он все еще хочет увидеть там мир", – отмечает Петр Порошенко.

"Но мы видим, что народ разочарован Зеленским. Причиной разочарования сам Зеленский. Это абсолютно естественный финиш политика-популиста. В такой ситуации политик меняется, чтобы завоевать доверие. Зеленский пошел другим путем. Предложил изменить избирательное законодательство, чтобы так же как в России можно было голосовать по интернету", – замечает Порошенко и подчеркивает: это прямой путь к масштабным подлогам.