Оккупанты пытаются сосредоточить свои силы на трех задачах: Генштаб озвучил намерения врага

Российские оккупанты пытаются сосредоточить основные свои силы на трех задачах. Речь идет о создании сухопутного коридора между временно оккупированным Крымом и территорией РФ, взятие под контроль Мариуполя, а также окружении и захвате Киева.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на полночь 7 марта. В то же время морально-психологическое состояние противника низкое из-за больших потерь.

"Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и с нанесением ракетных ударов, сосредотачивая основные усилия на выполнении следующих задач: обеспечение сухопутного коридора между ВТО АР Крым и континентальной частью Российской Федерации; взятие под полный контроль города Мариуполя; оцепление с последующим захватом города Киева , а также выход на административные границы Луганской и Донецкой областей", – отметили в ведомстве.

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В течение суток противником осуществлялась перегруппировка для организации штурма Киева. К штурму оккупанты планируют приобщить наиболее боеспособные части и подразделения из состава: специального полка Росгвардии имени Рамзана Кадырова (Грозный), 27 отряда СПП "Кузбасс" (Кемерово), 604 центра СПП "Витязь" (Москва). (бывшая ПВК "Вагнер").

На Полесском направлении противник силами отдельных подразделений из состава 29, 35, 36 общевойсковых армий ВС РФ, Тихоокеанского Флота Восточного военного округа и Воздушно-Десантных Войск ВС РФ сосредоточился в районах населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов.

На направлении населенного пункта Бышев противник силами к двум БТГр из состава 36 общевойсковой армии ВС РФ совершил маневр и пытается продвигаться дальше.

На направлении населенных пунктов Тарасовщина и Раковка противник из состава 98-й воздушно-десантной дивизии во взаимодействии с БТГр 155 отдельной бригады морской пехоты после форсирования реки Ирпень в районе Раковки начал наступательные действия, но понес значительные потери в живой силе и технике. потенциала и был остановлен.

На Северском направлении противник силами подразделений из состава 2, 41 общевойсковых армий ВС РФ и 90 танковой дивизии Центрального военного округа проводит наступательную операцию с целью блокирования Чернигова и подготовки к наступлению на Сумы.

На Слобожанском направлении противник силами 1-й танковой армии ВС РФ (до 12 БТГр), 20 общевойсковой армии ВС РФ (до 8 БТГр), 6 общевойсковой армии (до 2 БТГр) Западного военного округа, 14 армейского корпуса ВС РФ (до 2 БТГр) ) основные усилия сосредотачивают на направлениях Канев, Новомосковск. Остановлено и пытается возобновить наступление на Северодонецк силами 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ВС РФ. Осуществляет перегруппировку и подготовку к штурму города Сумы.

При попытке овладеть населенным пунктом Изюм противник понес потери и отошел. Оккупанты прибегли к террору в городе, обстреливая гражданские помещения и инфраструктуру.

На Донецком направлении противник силами до 7 БТГр 1, 2 АК и 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии продолжает наступательные действия по направлениям на Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой области.

Для ведения наступательных действий в направлении Северодонецка осуществляется перемещение БТГр 150-й мотострелковой дивизии. Попытки прорвать оборону на Волновахском направлении. Пытается прорвать оборону Мариуполя, но успеха нет.

На Таврическом направлении противник силами отдельных подразделений 49 общевойсковой армии ВС РФ, 22 армейского корпуса, 20 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии ВС РФ и Воздушно-Десантных Войск основные усилия сосредотачивают в направлениях: на Николаев - до 2 БТГр береговых войск; на Вознесенск – до 3 БТГр из состава 49 общевойсковой армии ВС РФ; в Запорожье – до 4 БТГр 42 мотострелковой дивизии и 136 отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии ВС РФ; Мелитополь, Мариуполь – в 3 БТГр из состава 19 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии. Осуществляет перегруппировку войск для проведения наступательных действий.

В Южнобугском операционном районе противник остановлен на подступах к Николаеву, проводит перегруппировку войск для возобновления наступления.

"В целом морально-психологическое состояние противника низкое. Он деморализован через большие потери в живой силе и военной технике, на отдельных направлениях прибегает к дезертирству ", – отметили в ведомстве.

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