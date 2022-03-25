Огрызко: Путин прекратит кровавую войну, когда прекратится имитация борьбы за мир. Интервью

Переговоры президентов Зеленского и Путина нежелательны в формате один на один. Только в условиях критического ослабления России, когда возникнет вопрос о физическом существовании этого государства-агрессора, Кремль сможет принять украинские условия окончания войны, а именно восстановление территориальной целостности и суверенитета.

Чтобы победить врага, ему необходимо выставлять жесткие ультиматумы, на которые Запад пока не решился. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

– Каково ваше мнение о возможных переговорах Зеленского и Путина? Целесообразны ли они по состоянию на сегодняшний день и вообще?

– Мне кажется, что лучшим вариантом для нас были бы переговоры не один на один с Путиным, а переговоры в составе коалиции западных стран и Украины, когда это будет общая украинско-западная позиция.

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Тогда наши аргументы и наша роль будет значительно сильнее, чем когда мы будем говорить один на один с Путиным, который будет выдвигать очередные ультиматумы. Думаю, это априори не выигрышная позиция.

– В контексте темы помощи западных партнеров хочу напомнить о телефонных разговорах, которые провел президент Франции Макрон с Зеленским и Путиным. Какова роль Макрона, Франции и Европы в переговорном процессе?

– Если Запад – Макрон, Шольц и другие – будут просить Путина, то эта роль будет равна нулю. К Путину можно идти только с одним: с силой и ультиматумом. Пока этого не будет, все эти разговоры, все эти заклинания и призывы не будут стоить ничего. Это имитация бурной деятельности. Макрон это делает накануне президентских выборов. Ему нужно показывать, что он миротворец, заботящийся о безопасности Франции – за счет безопасности Украины.

Поэтому здесь я не вижу никаких других логических и разумных вещей, кроме имитации деятельности, которая, к сожалению, происходит за счет украинских защитников.

Можно говорить о серьезных жестких ультиматумах России, и тогда она на это будет реагировать должным образом. Все остальное – имитация борьбы за мир.

– С одной стороны, небо над Украиной до сих пор не закрыто, нефтяного эмбарго против России нет. С другой стороны, мы видим беспрецедентную поддержку украинцев в странах Европы, которые эвакуируются из Украины. Как в целом вы оцениваете помощь Запада нашей стране во время войны?

– К сожалению, никакие эмбарго – газовые, нефтяные или угольные – введены не будут. Потому что есть такие страны, как Германия, Франция, Нидерланды, которые не хотят лишаться комфорта, который они сейчас имеют. Для них это важнее судьбы украинцев и Украины.

Поэтому они будут продолжать покупать российскую нефть, российский газ, российский уголь и говорить, что они против эскалации на фронте и будут решительно возражать, чтобы "конфликт", как они говорят, вышел за пределы Украины.

В этом позиция наших дорогих западных партнеров. Позиция циничная, аморальная, но такова, как есть.

Давайте не забывать о том, что на самом деле очень велика необходимость в предоставлении Украине определенных видов вооружений, но, к сожалению, того, что нам нужно, мы до сих пор не получили.

Поэтому я верю в одну гарантию безопасности Украины: когда у украинской армии есть самое современное оружие, когда она может защитить себя сама. А все разговоры о какой-то нейтральности – это бред, который нам подбрасывают для того, чтобы за наш счет как можно быстрее договориться с Россией и вернуться к обычному бизнесу.

Поэтому пока у меня пессимистические прогнозы по поводу того, что наши западные партнеры будут реально делать, чтобы прекратить эту кровавую агрессию.

– Из заявлений Путина следует, что он убежден: в Украине происходит противостояние между Россией и НАТО, Россией и США. Может, именно президент Штатов должен поставить точку в этом вопросе? Может, именно он должен вести переговоры?

– Должны быть переговоры в составе: Джонсон, Дуда, Зеленский – с одной стороны, Путин – с другой. Тогда в этих переговорах будет какой-то смысл и будет шанс поставить Путина на место. Все остальные – фантазии, не больше.

– Президент Зеленский недавно еще раз подчеркнул, что на переговорах речь не может идти ни о каких уступках в плане суверенитета или территориальной целостности Украины. Может ли Кремль в какой-то перспективе при каких-то условиях принять такую позицию?

– Конечно, может. Если в результате совместных действий Украины на военном направлении и Запада на экономическом направлении Россия будет настолько экономично, политически, дипломатически ослаблена, что поймет, что любое продолжение ее агрессии будет означать начало ее физического распада. Когда станет ясно, что завтра будет уже поздно, завтра может возникнуть вопрос физического существования этой страны.

До этого времени Путин будет держаться своей линии. Думаю, для него этих 15 тысяч погибших – это ничто, это не то, что будет его сдерживать. Он может умножить эту цифру и на три, и на четыре. Для него человеческая жизнь ничего не стоит. Он будет бросать в эту кровавую топку все больше и больше людей, чтобы добиться каких-то своих иллюзорных целей.

Поэтому только критическое ослабление России, перевод ее в состояние фактической экономической деградации – это то, что может помочь Украине выжить и победить.