ОГП и Нацполиция выходят на пик результативного сотрудничества – нардеп

Сотрудничество Офиса Генерального прокурора и Национальной полиции выходит на пик результативности, ведомствам удалось выстроить вертикаль успешного сотрудничества. Об этом заявила журналистам народный депутат фракции "Слуга народа" Юлия Гришина.

"Сотрудничество выходит на пик результативности. Правоохранительная деятельность –это то, что не делается за один день. Есть моменты расследования, установления фактов, допросов, ряд других процессуальных действий. И вручению подозрения и судебному заседанию предшествует длительная работа, тем более, с учётом особенностей нашего Уголовно-процессуального Кодекса", — сказала она.

В качестве примера успешной и независимой совместной работы Юлия Гришина привела вручение подозрения одному из владельцев "Дельта банка".

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"Ничья воля, президента или политических сил не может сделать так, чтобы в один день появились подозрения из ничего, должны быть определённые факты, на основании которых вручается подозрение, проведены процессуальные действия, которые заканчиваются или не заканчиваются подозрением. Поэтому тут сейчас выстроена вертикаль правоохранительной успешной работы", — подчеркнула нардеп.

Юлия Гришина также отметила, что отставка Генпрокурора сегодня не стоит на повестке дня.

"Каждое утро нам приходится комментировать слухи об отставках министров, прокуроров. Информация о якобы готовящейся отставке Ирины Венедиктовой с поста Генпрокурора – это слухи. Это не обсуждается ни на каком уровне", - подытожила она.