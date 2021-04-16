Однокурсник Путина объяснил, почему Россия не начнет широкомасштабную войну

Экс-разведчик КГБ и однокурсник президента России Владимира Путина Юрий Швец выразил сомнение, что в Москве "нажмут на красную кнопку", чтобы начать активные широкомасштабные военные действия.

Об этом он 15 апреля сказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1". Швец назвал это блефом и добавил, что он является одним из проявлений внешней политики.

"Тезис такой, что в Кремле сидят вот такие крутые ребята, которые готовы нажать на красную кнопку. В Белом доме, в Париже, в Лондоне – там слабаки, а вот мы не постоим. Мы, если надо, нажмём. Это блеф. Это просто галимый блеф", – сказал Швец.

Бывший разведчик КГБ СССР вспомнил, что то же самое было при Советском Союзе.

"Старцы кремлёвские – они, конечно, хуже жили, чем сейчас живёт кремлёвская элита, но по сравнению с остальным населением они жили как боги. Вернее, им так казалось. Это последние люди, которые бы нажали на красную кнопку. То же самое сейчас. Эти ребята в Кремле – они совершили путь из грязи в князи в течение 3-4 лет, когда каждому из них уже было за 45", – добавил Швец.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент США Джо Байден заявил, что мог бы зайти еще дальше с санкциями против России, однако он стремится, чтобы американцы и россияне жили в мире друг с другом.