Один из руководителей Украины считает нас, украинцев – наследственными коррупционерами?!

Промолчим снова?

Об очередном этнополитическом хамстве "какой-то Арахамии", как говорил Рефат Чубаров, можно было бы промолчать, если бы это было впервые и если бы он не был одним из руководителей Украинского Государства. Напомню, что он как руководитель парламентской коалиции, статусно идет за должностями президента и председателя Верховной Рады.

Далее текст на языке оригинала.

Так от це нещастя, якого Україна прихистила після втечі з Абхазії, вирішило обізвати нас, ВСІХ УКРАЇНЦІВ - спадковими КОРУПЦІОНЕРАМИ, бо мовляв у нас такий ген зашитий від природи.

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Як автор багатьох досліджень з історії України скажу, що навіть такі кати українського народу як Сталін, Берія, Каганович…вважали нас ЛИШЕ націоналістами, тому й розстрілювали або морили голодом МІЛЬЙОНАМИ. Ба, навіть вони не додумалися до такої характеристики нашої нації.

У мене запитання не до влади, бо вони мають таке ж відношення до історії й культури УКРАЇНИ як я до буддизму.

У мене запитання до УКРАЇНЦІВ:

ми й далі будемо терпіти приниження нашої НАЦІОНАЛЬНОЇ ГІДНОСТІ й обговорювати у соціальних мережах накинуті нам згори дріб’язкові медіа-скандали?!

ПУБЛІЧНЕ ВИБАЧЕННЯ - це найменше, що ми мусимо вимагати!

А принципово кажучи, таких людей не повинно бути у ВЛАДІ за визначенням!

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