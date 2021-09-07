Объятия, улыбки и открытые кулуары: Рада возобновила работу после каникул. Фоторепортаж

Во вторник, 7 сентября, Верховная Рада начала работу после летних каникул. Глава парламента Дмитрий Разумков открыл шестую сессию девятого созыва.

После длительного перерыва народные депутаты встречали коллег с объятиями и улыбками. Фото с политиками в Facebook опубликовал Ян Доброносов.

Также с сегодняшнего дня снова открыли кулуары Рады, которые были закрыты с марта 2020 года из-за пандемии COVID-19. Из-за этого с самого утра в кулуарах образовалась большая очередь из представителей СМИ, которые хотели пообщаться с депутатами.

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Согласно распоряжению главы ВР, на второй этаж будут пропускать не больше 40 журналистов. Не более 30 смогут попасть в ложу прессы, вместимость пресс-центра на третьем этаже – 120 человек.

Также ввели ограничения для работы СМИ в кулуарах: на 2-й этаж будут допускать не более одной съемочной группы (до 2 человек) от телеканалов, от информагентств (в том числе фотокорреспондентов) – до 2 человек, от других изданий – по одному человеку.

Кроме того, журналисты смогут общаться с политиками только у одного из трех выходов из сессионного зала – там, где сидят представители фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде Украины готовятся в конце сентября проводить кадровые изменения в Кабинете министров. Оставить министерские кресла могут сразу несколько человек.