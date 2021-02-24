Вчора ВР ухвалила рішення про повноважність Вітренка як Міністра в статусі виконувача обов‘язки.

Представники фракції Порошенка затаврували ганьбою таку зневагу до парламенту, на позицію якого не зважає Президент та уряд у кадрових питаннях. І - це я повністю підтримую.

Але принагідно хотів би нагадати, що колишній Президент Порошенко ї Уряд Гройсмана тримали у статусу в.о. Міністра Супрун більш як 3 роки.

А низка так званих "солодких посад", як то керівництво Агенства лісових ресурсів, геології… в статусі тимчасових пробули ледь не весь термін Порошенка-Яценюка-Гройсмана. Між іншим, реальній співпраці з НАТО заважав той факт, що біля 2 років керівник місії України при НАТО теж був тимчасовим. Про такий кадровий хаос у владі я постійно говорив і у парламенті й поза його межами.

Отож, вчорашнє голосування лише продовжило ганебну практику попередньої влади, коли наполегливі поради геополітичних союзників та кредиторів або позиція фінансово-політичних груп у кадрових питаннях вагоміші за позицію вищого законодавчого органу держави.

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