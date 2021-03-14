Здесь продолжается дискуссия о фантастических выплатах членам наблюдательных советов государственных компаний и о наличии токсичных политиков в Наблюдательных советах вузов.

Напомню, что существует разный статус и соответственно механизм назначения членов наблюдательных советов. Так, наблюдательные советы важных для экономики государственных компаний назначаются Правительством и действуют на платной основе, а Наблюдательные советы вузов - соответственно Министерством образования и работают на безвозмездной основе.

В то же время, Киевский Университет Тараса Шевченко получил особый статус и часто упоминаемый ныне Владимир Литвин как председатель Наблюдательного совета был назначен еще Указом Президента Виктора Ющенко вместе с Раисой Богатыревой, Леонидом Кучмой, Петром Порошенко... в составе совета.

Наблюдательные советы других вузов формируются по предложениям самих Университетов и только утверждаются Министерством образования.

Есть еще Наблюдательные советы Национальных заповедников, состав которых утверждается Кабинетом Министров.

Здесь, кстати, сложилась уникальная ситуация:

безответственность и невежество чиновников от правительства Яценюка до Правительства Шмыгаля привели к тому, что до сих пор действующие Наблюдательные советы образованы Правительством Азарова. Итак, Наблюдательные советы главных Шевченковских заповедников до сих пор возглавляет печально известный друг Януковича Сергей Тулуб, а "Софии Киевской" - фанат Путина Петр Толочко...

Убежден, что статус и полномочия наблюдательных советов должен быть унифицированы. В них должны входить профессиональные, авторитетные и независимые личности, которые работают исключительно на общественных началах!

Потому что неужели ответственность за контроль деятельности Киевского университета Тараса Шевченко или Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" меньше чем за "Укрзалізницю" и "Нафтогаз"?!

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