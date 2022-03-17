Казалось бы, какая разница? И те, и другие помогают врагу воевать против нашей страны. Война закончится, и каждому воздадим "по заслугам".

А вот с этим как раз проблема. За восемь лет войны россии против Украины вопрос ответственности за преступления, совершенные гражданами Украины на оккупированных территориях в интересах оккупирующего государства против своей страны (коллаборационизм), так и не урегулирован на законодательном уровне. Равно как и весь существующий раздел Уголовного Кодекса Украины "Преступления против основ национальной безопасности Украины" далеко не для каждого кивы содержит четкую правовую квалификацию их предательских действий.

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Сейчас сплошь и рядом, не только на уровне обычных людей, справедливо требующих сурового наказания пособников врага, но и на высшем государственном уровне превалируют эмоции – накажем всех коллаборантов!

На самом деле, если мысли, обещания и законы не привести в порядок, то это осложнит возврат оккупированных территорий. И последствия для послевоенной Украины будут очень тяжкими.

У каждого предателя найдется адвокат, который не упустит ни одну брешь в законе. А там, глядишь, и те же самые лица появятся на экранах телешоу, в креслах народных депутатов, в местных органах власти. Да что там говорить, завтра вы их встретите в судейских мантиях и прокурорских эполетах.

Кто не верит, вспомните северодонецкий съезд сепаратистов в 2004-м или недобитков из партии регионов, которые после ребрендинга в статусе украинских законодателей ездили брататься с "единой россией" и к путину "за дешевым газом".

Из опыта общественного движения "Сила права" могу добавить примеры сотен решений не всех, но многих украинских судей, которые упорно отказывались, рассматривая заявления семей погибших, покалеченных защитников и вынужденных переселенцев, признавать факт российской вооруженной агрессии против Украины. Примеры здесь.

Или еще круче! Бывший секретарь РНБО Украины и "пламенный патриот" еще в бытность министром финансов в Апелляционном суде Хмельницкой области пытался, при поддержке заместителя Генерального прокурора Украины (!) Анжелы Стрижевской, отменить в интересах государства-агрессора решение суда, вынесенное в пользу вдовы майора Ярослава Костышина и его несовершеннолетних дочерей-близняшек. Эти же "государственные деятели" пытались оспорить арест права требования рф на 3,5 миллиарда долларов, наложенный судьей Голосеевского суда Киева Николаем Шкираем по заявлению вынужденной переселенки Ирины Веригиной.

Добиться отзыва из апелляционных судов этих совершенно циничных антиукраинских заявлений удалось лишь с помощью угроз и слов-паразитов (см. скан).

Для всех этих персонажей в Законе не то что наказания, нет даже ограничения на занятие государственных должностей.

А теперь о другой стороне этой проблемы – о коллаборантах, которые на оккупированных территориях в разных формах и обстоятельствах сотрудничали с оккупационными властями.

Восемь лет войны российская репрессивно-пропагандистская машина вдалбливала жителям оккупированного Крыма и ОРДЛО, что все они для Украины предатели и будут репрессированы.

За восемь лет войны украинская власть по разным причинам не удосужилась на законодательном уровне определить статус жителей оккупированных территорий, среди которых миллионы жертв агрессии. И, к сожалению, десятки тысяч осознанных коллаборантов, среди которых, в свою очередь, есть те, кто совершил тяжкие преступления, и те, кто совершил преступления небольшой и средней степени тяжести.

Сегодня на наших территориях, восьмой год находящихся под оккупацией, сосредоточен большой протестный потенциал, не способный вылиться в открытое противостояние оккупантам, но способный сковать огромные силы опричников путина.

Можно с уверенностью утверждать, что последняя законодательная новация относительно наказания "коллаборантов" позволит посадить десяток предателей и еще сотню напугать, но точно не сработает на расшатывание оккупационных режимов в Крыму и ОРДЛО.

На войне не бывает мелочей. Сумма накопленных ошибок всегда ведет к дополнительным потерям. А критическая их масса – к поражению.

P.S. Юридическая команда "Силы права" в который раз предлагает власти свои наработки, опыт и помощь в обеспечении неотвратимости наказания предателей и коллаборантов и приведении законодательства в соответствие с задачами фактического возвращения Крыма и ОРДЛО в состав Украины.