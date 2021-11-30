Нужно снова объединиться вокруг идеалов Достоинства и Свободы, – Петр Порошенко

8 лет назад история современной Украины поделилась на до и после… В ночь на 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности произошло зверское избиение студентов "беркутом". В ту ноябрьскую ночь жестокий режим Януковича перешел последний рубеж.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Он отметил, что этот момент стал спусковым крючком для нашего народа.

"И уже 1 декабря на улицы Киева вышли около миллиона возмущенных людей. Вышли, чтобы показать силу, способную двинуть самые авторитарные режимы. И лозунг "Украина – это Европа!" автоматически изменилось на "Банду геть!". А дальше были почти 100 дней изнурительной борьбы и смерти Небесной Сотни. Та цена, которую заплатила Украина за право самой определять свое будущее", - отметил пятый президент

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"Сейчас, когда президент Зеленский пытается построить в Украине авторитарный режим лукашенковского или путинского образца – мы снова должны объединиться вокруг идеалов Достоинства и Свободы. И никогда не забывать о тех страшных событиях и тех, кто тогда отдал самое ценное – свою жизнь. Без них – наша реальность сегодня могла бы быть совсем другой", – отметил Порошенко.