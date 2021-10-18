Нуланд во время визита в Москву обсуждала вопрос присоединения США к нормандскому формату, – Зеленский

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время своего визита в Россию, где она встречалась с представителями администрации президента РФ, обсуждала формат участия Соединенных Штатов в нормандском формате по урегулированию войны на Донбассе. Ее визит состоялся 11 октября.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV, которое транслировалось в понедельник, 18 октября, на YouТube. По информации главы государства, это было одной из тем переговоров.

При этом он отметил, что деталей разговора не знает, но сообщил, что сам обсуждал этот вопрос с президентом Америки Джо Байденом.

"Мы обсуждали с президентом Байденом несколько вариантов привлечения США для решения этого конфликта. Они сказали, что поддерживают, но будут думать над форматом, а затем предлагать этот формат Украине и России. Я знаю, что недавно была встреча Виктории Нуланд с коллегами в Москве и они говорили и о формате их (США. – Ред.) участия. Деталей сказать не могу, не знаю", – сказал Зеленский.

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Он также заявил, что проведение саммита лидеров "нормандского" формата зависит от России, но отметил, что Украина готова к любым шагам, чтобы встреча состоялась.

"Сегодня Германия, Франция и Украина заинтересованы во встрече в нормандском формате. Украина со своей стороны заинтересована во встрече с президентом РФ в любом формате. У нас была встреча в видеоформате с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. После этого они разговаривали с российской стороной. Я не знаю всех деталей их встречи, их разговоры и понятно почему", – отметил Зеленский.

По словам президента, особое желание провести встречу выражает канцлер Германии Ангела Меркель, которая "много сделала для Украины и нормандского формата".

В целом глава государства выразил уверенность, что саммит состоится.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нуланд заявила, что США готовы брать участие в переговорах по Крыму и Донбассу как в нормандском, так и в других форматах. По ее словам, США "готовы помочь" Украине.