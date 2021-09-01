В Україні сьогодні День знань, розпочався новий навчальний рік. Діти та батьки сподівалися, що прийдуть у відремонтовані класи, де є нове сучасне обладнання, отримають новенькі підручники, а в їдальнях на них чекатимуть смачні страви. Але реалії виявилися не такими райдужними. Обіцяні державою зміни більшість шкіл не побачила.

А "Нова українська школа" залишилася зі старими правилами, що за все платять батьки. Я обурена такою безвідповідальністю та бездіяльністю влади. На словах обіцяли забезпечення всім необхідним і навіть прописали це в законі. Але, як нерідко буває, у бюджеті не виділили на це кошти й залишили освіту знову сам-на-сам зі своїми проблемами.

Підручники, ремонти класів, харчування, телевізор у кожному класі, як це передбачено стандартами НУШ, вимушені оплачувати батьки. Щоб зібрати дитину до школи, потрібно від 7 до 9 тисяч гривень залежно від віку. І це тільки шкільний та спортивний одяг, канцтовари! Та якщо купувати де дешевше на базарі. Якісні товари обійдуться набагато дорожче. І плюс до цього — здавати кошти на утримання шкіл!

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Для більшості це суттєвий удар по сімейному бюджету. Є чимало родин, які ледь зводять кінці з кінцями, рік відкладають гроші, щоб купити дитині одяг, взуття, портфелі та якось зібрати її до школи. Ви тільки вдумайтеся! 6 мільйонів українських родин відмовляються від найнеобхіднішого, щоб якось прохарчуватися і сплатити за комірне. На мою думку, політика влади призводить не до розвитку та зростання добробуту, а затягує людей у прірву бідності, вигадує нові й нові способи викачування грошей у громадян, нічого не даючи взамін.

Ростуть тарифи, ціни на продукти та одяг злітають кожного місяця, росте інфляція. Поряд із цим ми бачимо, як влада встановлює своїм чиновникам мільйонні та багатотисячні зарплати та премії. За що? За провальну політику та знущання над людьми. Такий мій вердикт і моя позиція. Для побудови розвиненої і успішної країни потрібні освічені люди. Так роблять розумні правителі та вкладають кошти в освіту.

У нас навпаки.

Створюють реформи, пишуть вимоги для вчителів, складають тести для учнів і вимагають, вимагають, вимагають… Але жодних умов не створюють. За інформацією Держпродспоживслужби, 65% перевірених українських шкіл не готові до нового навчального року. Таких шкіл може бути набагато більше.

Переконана: влада має нести за це відповідальність та виправляти свої помилки. 1) Міністр має прозвітувати про свою роботу. А саме — підготовку шкіл до нового навчального року. 2) У бюджеті на 2022 рік підвищити фінансування навчальних закладів, щоб вони могли оновити матеріально-технічну базу. 3) Провести внутрішнє розслідування причин неготовності шкіл до нового навчального року. Винні мають понести відповідальність.

Наостанок. Освіта має бути доступною для кожного учня! Зняти непосильний тягар із батьків, який вони просто не в змозі тягнути, бо з кожним роком шкільні так звані внески зростають. Ще є шанс і можливості все виправити. Для цього потрібна політична воля влади. Вкладаючи в освіту — вкладаємо у майбутнє.

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