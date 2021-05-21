Новый прокурор принял логичное решение закрыть надуманное дело 'Роттердам+', – Гончаренко

Решение нового прокурора САП по делу "Роттердам+" стало логичным и справедливым с учетом того, что оно было изначально сфабрикованным.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, комментируя решение прокурора.

"Сегодня НАБУ и Сергей Лещенко начали атаковать прокурора САП Дениса Демкива, потому что он якобы не оценил их многолетние спекуляции в так называемом деле "Роттердам+" и принял логичное решение его закрыть", – отметил Гончаренко.

Он отметил, что дело, которое с самого начала было пустым и надуманным, теперь закрыто уже в 4-й раз.

"Причем, новым прокурором, которого так добивались лещенки-сытники. Надеюсь, что в этом абсурде под названием "Роттердам+" будет поставлена точка", – подытожил нардеп.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.