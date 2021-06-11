Накануне переговоров с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас вместе с французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом звонил российскому министру Сергею Лаврову.

"Мы хотим наконец-то достичь существенного прогресса и в гуманитарных вопросах, и в вопросах безопасности, таких как разминирование, разведение вооруженных сил и обмен пленными, и в политических аспектах", – заявил Маас на совместной пресс-конференции с Кулебой.

Возможно, расчет был на то, чтобы на этой пресс-конференции объявить о возможности возобновления переговоров в "нормандском формате". Однако в результате было, скорее, продемонстрировано, что формат опять не складывается. Уже тот факт, что министры иностранных дел Германии и Франции звонили в Москву без своего украинского коллеги, а тому на пресс-конференции пришлось объяснять, обижен ли он на свое отсутствие во время этих переговоров, само по себе продемонстрировало, насколько Лавров хочет говорить с Кулебой, пишет Виталий Портников для vot-tak.tv.

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Украинский министр иностранных дел утверждает, что знал об инициативе своих западных коллег и поддержал ее, так как заинтересован в том, чтобы Лавров согласился участвовать в четырехсторонней встрече. Со своим российским коллегой украинский министр готов разговаривать именно в таком формате, и это отличается от позиции украинского президента Владимира Зеленского, неоднократно подчеркивавшего, что если не получается встретиться в "нормандском формате", то он может провести и двустороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Однако пока что ни многосторонних, ни двусторонних встреч не просматривается. После телефонного разговора с Лавровым немецкий министр так и не сказал, согласился ли его российский коллега на возобновление диалога в "нормандском формате". А Владимир Путин в телевизионном интервью в очередной раз подчеркнул, что украинская сторона для организации двусторонних переговоров президентов предложила совсем не те вопросы, которые он хотел бы обсуждать.

Как известно, Владимир Зеленский на переговорах с Путиным хотел бы обсудить ситуацию на Донбассе, а сам Путин советует украинскому коллеге обсуждать проблемы Донбасса с руководителями так называемых народных республик. И это действительно неразрешимое противоречие, которое делает бессмысленными любые усилия по организации и встрече в "нормандском формате" и двусторонних переговоров президентов.

Впрочем, российская сторона, от готовности которой продолжать консультации, собственно, и зависит "нормандский формат", может внезапно увидеть в нем смысл по итогам совершенно другого формата – переговоров президентов США и России в Женеве. Но и на этих переговорах представление Джозефа Байдена и Владимира Путина о том, что на самом деле происходит на Донбассе и как нужно разрешать конфликт, может оказаться диаметрально противоположным – так что я не стал бы возлагать на Женеву особых надежд.

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