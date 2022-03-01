Никто уже не смеет отрицать наше будущее членство в ЕС, – Петр Порошенко

Пятый Президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко поприветствовал решение Европейского парламента с рекомендацией Совету Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

"Принятие сейчас резолюции Европарламента с четкой рекомендацией Совету Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС – очень весомый шаг со стороны объединенной Европы навстречу нам, украинцам", – отметил он.

"А Путин полномасштабным вторжением в Украину хотел запугать и расколоть нас, взорвать наш путь в Европу в прямом и переносном смысле. Но добился обратного", – добавил пятый Президент Украины.

Видео дня

"Украинцы сегодня объединены и сплочены, а Украина и Евросоюз – близки как никогда", – подчеркнул Петр Порошенко.

Он отметил, что героическая борьба украинского народа растопила сердца самых ярых скептиков Европы по поводу нашего членства, которого уже никто, никогда не смеет возразить.

"Как пятый Президент Украины, который имел честь подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, закрепил евроинтеграционный курс в Конституции, я поддержал и дальше буду поддерживать решение Президента Зеленского об ускоренном членстве в Евросоюзе", – отметил Петр Порошенко.

Он добавил, что это отвечает и настроениям украинского общества, потому что последние перед вторжением России опросы общественного мнения показали рекордную поддержку украинцами вступления в Евросоюз, как и вступления в НАТО.

"Я считаю, что Украина выбрала правильное время для того, чтобы ускорить наше присоединение к Евросоюзу. Этот шанс дали нам наши военные, бойцы терробороны, волонтеры, все украинцы, которые сейчас оказывают упорное сопротивление вражеской армии", – сказал Порошенко.

"Верю, что теперь уже за очень короткое время Украина пройдет, я бы даже сказал промчится путь в Евросоюз. Конечно, есть процедуры. Но я убежден, что все вместе, сосредоточив свои усилия, и Украина, и Евросоюз максимально ускорят этот процесс. Сегодня скорость зависит от каждой отдельной столицы", – отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Мы очень долго готовились. Мы очень много понесли жертв. Мы деремся не только за Украину, но и за всю Европу", – подчеркнул он.