Вчера, в нашу команду обратилось несколько уважаемых лиц с просьбой пересмотреть наши оценки Министру обороны Резникову и Главкому ВСУ Залужному высказанные в блоге "Минобороны будет блокировать танки РФ автобусами".

С целью всестороннего анализа позиций, по нашей инициативе, был снят с пересмотра материал, в котором критиковалась идея покупать в последние дни 2021 года и на протяжении 2022 года, без применения конкурентных процедур, тайно, у частной компании "Практика" дополнительные партии БММ "Казак 2м" , по цене ориентировочно - 14 млн грн., что на 2 млн. грн за единицу выше цены в предыдущих партиях, тех же БММ "Казак 2м", закупленных на протяжении 2020-2021 гг.

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На наш погляд, враховуючи кількість танків, які РФ може застосувати для широкомасштабного вторгнення в Україну, потенційну протяжність фронту в 3000 км - набагато раціональніше виглядала б інвестиція того самого обсягу бюджетних коштів, а саме біля 1 млрд., в розвиток спроможностей протитанкової оборони (ПТО) держави, шляхом насичення ліній ПТО, в тому числі з боку кордону з Білоруссю, пусковими ПТРК "Стугна", "Корсар" виробництва державного підприємства КБ "Луч".

Приймаючи до уваги почесний статус Збройних Сил України (ЗСУ), військовослужбовців й ветеранів ЗСУ, ми заявляємо про недопустимість вжитої лексики, як критерію оцінки діяльності окремих посадових осіб, й в подальшому будемо використовувати більш однозначні мовні конструкції, які, за будь-яких обставин, не будуть тлумаченні як оцінка індивідуальних розумових здібностей окремих функціонерів.

Однак, наша оцінка окремих рішень Міністрів оборони України - Загороднюка, Тарана, Резнікова та Головнокомандуючих ЗСУ Хомчака й Залужного залишається негативною, так само як і тенденції розвитку ЗСУ, що ми спостерігаємо за останні два роки.

ЩОДО "КОЗАКІВ"

Повертаючись до нашого вчорашнього допису, попри всі емоції, нам продовжує бути незрозумілим нагальність в інвестуванні понад 3 млрд. грн (!) бюджетних коштів в БММ Козак (різних модифікацій) впродовж останніх двох років, включно із запропонованими додатковими 60-ти одиницями на 2022 рік. Численні експерти зазначають, що броньовані автомобілі такого класу на колісному ході, знарядженою вагою в 12-16 тон, мають спірний функціонал на м’яких ґрунтах, й маючи тільки протикульовий захист можуть стати легкою мішенню не тільки для протитанкових, а й, навіть, крупнокаліберно-кульових засобів ураження. Зазначене робить обмеженим практичне використання БММ типу "Козак", в умовах реальних бойових дій, а враховуючи пасажировмісність в 10-12 осіб - небезпечним для особового складу.

Окрім того, витрачання понад 400 тис доларів США на купівлю одного "Козака" не виглядає раціональним, з огляду, що за ту саму суму можна купити дві БМП-1 (БПМ-2), в стані - капітально відремонтованих й з модернізацією. Зокрема, ці самі питання щодо раціональності й доцільності інвестицій в колісні броньовані машину типу "Козак" порушує військовий журналіст, шеф-редактор сайту "Censor.net" Юрій Бутусов, в своєму матеріалі "Навіщо армія знову хоче купити бронеавтобуси на рекордну суму?" (посилання).

Окрім доцільності таких трат, громадськість й журналісти, неодноразово, звертали увагу на штучне завищення вартості (ББМ/ББКМ) "Козак-2", "Козак-2м". Такі розслідування починалася з аналізу вартості аналогів від вітчизняних виробників, які, за тих самих тактико-технічних характеристик, коштували щонайменше на 20 % дешевше. Наприклад, ціна ББМ "Козак-2" вища за ціну повного аналогу - СБА "Варта" на 34% або 2,359 млн. грн на одиниці. (джерело МОУ №220/24 дск, 26.01.2021). Такі різниці в цінах, з урахуванням обсягів закупівель, могли призвести до збільшення витрат державного бюджету на сотні мільйонів грн.

Зазначена різниця в цінах може мати штучне, корупційне походження. В журналістському розслідуванні Сергія Іванова "Золота броня" (посилання 1, посилання 2, посилання 3) стверджується, що тільки за рахунок штучного завищення вартості броньованої сталі, яка використовується при виробництві "Козаків", через купівлі сталі не у виробника - фінської компанії "Miilux Oy", а через посередника - польську фірму "Texprotect" відбувається відмивання щонайменше 30 тис. євро на одному "Козаку", або 10 % вартості, заявленої до сплати Міноборони. Тобто, тільки за останні два роки, через цю схему ділки могли штучно зависити собівартість "Козаків", поставлених Міноборони, на понад 300 млн. грн.

Поряд з тим, виглядає необґрунтованим щорічне збільшення ціни БММ типу Козак на щонайменше 15 %. Це відбувається в умовах здійснення закупівель без застосування конкурентних процедур. Наприклад, в 2020 році "Козак2м" коштував - 10,9 млн. грн., в 2021 році - біля 12 млн. грн, пропозиція на 2022 рік - 14 млн. грн. Впродовж 2020-21 рр. курс грн-долар був стабільним, а коливання, якщо й були, то тільки в бік здешевлення долара США, що мало б здешевити виріб, який на 70% виготовляється із імпортних складових – але цього не відбулося.

ЩОДО (НЕ)ДОСТАТНОСТІ "ПТРК"

Нас шокує не тільки "любов" керівництва Міноборони, ГШ й командування ЗСУ до "бронєавтобусів". З неменшим подивом ми дізналися, що значної потреби в збільшенні поставок пускових ПТРК "Стугна" й "Корсар" в ЗСУ, наразі, немає. На думку командування ЗСУ, наявні біля 200-т одиниць пускових для "Стугна", 400-т для "Корсарів" й 35-ть для "Джавелінів" разом із біля 500-та танками в ЗСУ – цілком достатньою для оборони держави по можливому фронту в 3000 км.

На нашу думку, якщо на кордонах України стоять 1200 танків РФ, плюс вдвічі більше інших броньованих машин ворога, то в ЗСУ має бути, принаймні, по одній пусковій ПТРК на кожен танк ворога й мінімальне забезпечення в три ракети на одну пускову, враховуючи середню бойову живучість піхотних з’єднань протитанкової оборони, та з урахуванням ТТХ наявних в ЗСУ систем. Альтернативний підхід розрахунку нагальної потреби в ПТРК базується на прогнозі, що тільки перша хвиля атаки може включати до 100 БТГ, відповідно доведеться стримувати (блокувати) просування до 10 000 одиниць різної бронетехніки – тому варто передбачити хоча б по 1-й пусковій на кожні 5 одиниць або 2000 пускових ПТРК, як мінімум.

Втім, як виявилося, заявлена ГШ ЗСУ незначна (суттєво менша, ніж ми пропонуємо) додаткова потреба в ПТРК походить від затвердженого наказами командування обмеженого штату протитанкових груп у військових з’єднаннях. В ЗСУ банально не вистачає особову складу для забезпечення необхідної щільності протитанкової оборони (ПТО), як власне, й інших напрямів обороноздатності держави. І в цьому немає нічого дивного, в умовах поточної укомплектованості бойових частин в 60-70 % й безпрецедентно високого рівня плинності кадрів в ЗСУ.

ПРИЧИНИ НАПРУЖЕНОЇ ШТАТНО-ПОСАДОВОЇ СИТУАЦІЇ В ЗСУ

В 2021 році грошове забезпечення в ЗСУ менше за середню зарплату в цивільному секторі - щонайменше на 30 %. Останній раз грошове забезпечення піднімали ще за, призначеного Порошенком, міністра оборони Полторака, в 2019 році.

Реформа армії, розпочата в 2015 році, починалася з встановлення належного рівня грошового забезпечення, який в 2016 році сягнув 160 % рівня заробітної плати в цивільному секторі.

За словами чинного Міністра оборони Резнікова, в 2021 році дві третини військовослужбовців не продовжили контракт, втім для підвищення виплат контрактникам коштів не вистачає (джерело), мало того в 2019 році мала місце безпрецедентна ситуація із затримкою обов’язкових виплат.

Для того щоб підняти грошове забезпечення в ЗСУ хоча б на 30 % — зрівняти з цивільним сектором, потрібно 18 млрд грн на рік – говорить Міністр оборони Резніков й жаліється, що не може знайти таких коштів – їх немає. При цьому Зеленський заявляє, що "він пишається тим, що вперше за 30 років у 2022 році фінансування сектору оборони і безпеки, всіх програм, перевищить 320 мільярдів гривень, при тому, що у 2018 році ця сума була 191,7 мільярда гривень." (джерело) – але ж, в 2018 році, були гроші забезпечувати зарплату військового вище за середній рівень по країні, а зараз немає !

Чому а ні Резніков, а ні Залужний публічно не звернуться до Верховного головнокомандуючого Зеленського з вимогою знайти додаткові 18 млрд. – питання риторичне й залишається без відповіді. Наприклад, між першим й другим читанням проекту держбюджету на 2022 рік, депутатам мажоритарникам "СН" знайшли мотиваційні 15 млрд грн. на округа для фінансування соціально-економічної й інфраструктурної субвенцій.

На наш погляд, описана ситуація є провалом забезпечення діяльності ЗСУ з боку МОУ, ГШ ЗСУ, інших органів державної влади, що може призвести до небезпечних наслідків й нанесення шкоди обороноздатності держави.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПТО, В УМОВАХ ПРОВАЛУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

З 1 січня 2022 року набуває чинності Законі України "Про основи національного спротиву". Приймаючи до уваги, що наявна чисельність ЗСУ, фактична укомплектованість та військова-організаційну структура не дозволяють збільшити чинний штатний розпис підрозділів протитанкової боротьби озброєних ПТРК, що в свою чергу забезпечує належного насичення ПТРК комплексами сил оборони до паритету наявних (потенційних) загроз, розуміючи протяжність потенційного фронту в 3000 км і театру військових дій під час першого, другого ешелону вторгнення РФ в Україну, з метою забезпечення протитанкової оборони (ПТО) держави пропоную невідкладно,

прийняти рішення щодо:

створення підрозділів ПТО в Силах територіальної оборони Збройних Сил України (Тероборона), із напрацюванням й ухваленням (затвердженням) відповідної нормативно-правової бази;

забезпечення засобами ПТО, а саме - ПТРК вітчизняного виробництва "Стугна", "Корсар", підрозділів ПТО Тероборони, у відповідних, потенційно вразливих зонах (районах) територіальної оборони, а також Сил Тероборони міст Київ, Дніпро, Харков, Луцьк, Житомир, Херсон;

замовлення у вітчизняних виробників необхідних кількості пускових й ракет до них з урахуванням оновленої потреби;

створення й комплектування високомобільних мотопіхотних з’єднань протитанкової боротьби у складі підрозділів Тероборони на базі наявної та допущеної до експлуатації броньованої колісної техніки, шляхом її модернізації та комплектування вітчизняними сучасними ПТРК зі всепогодними засобами наведення, управління вогнем та захищеним зв’язком;

надання дозволу органам місцевого самоврядування здійснювати співфінансування закупівлі відповідної техніки й озброєнь, з метою накопичення Міністерством оборони України запасу та мобілізаційного резерву для виконання завдань територіальної оборони

забезпечити базову, загальновійськову, оперативної, бойової підготовку сил Тероборони по запропонованих напрямах

КІНЦЕВІ РЕМАРКИ

З особливою тривогою, ми ознайомилися із інформацією поширеною в колонці The Washington Post (Девід Ігнатіус), про те, що США вивчає можливості (шляхи) підтримки "антиросійського повстання" в Україні, якщо Росії наважиться на повномасштабне вторгнення й захопить частину України. Планування допомоги, включає способи надання зброї та іншої підтримки не тільки українським військовим, щоб протистояти російським військам, а й також матеріально-технічної підтримки повстанським групам - партизанам (insurgents), якщо Росія "повалить український уряд і почнеться партизанська війна".

Така інформації свідчить про надзвичайність воєнних загроз, що стоять перед Україною, й те що наші західні партнери вбачають, що чинна влада та її інститути, можливо, не зможуть забезпечити відсіч й стримування повномасштабної агресії й це доведеться робити народу України самостійно.

Нашими текстами ми вказуємо владі України на загрози, помилки й пропонуємо рішення. Ми щиро хочемо захистити Україну й перемогти Росію в цій війни. Наш критерій перемоги - це звільнення всіх окупованих територій України, включно з АР Крим, й забезпечення суверенітету України на звільнених територіях.

Ми сприймає владу як сервісну функцію для народу України.

Ми знаємо, що якщо інститути влади продукують негативні результати, наслідки або вцілому недієздатні, їх керівників (представники), яких народ України, прямо чи опосередковано, наділив строковими повноваженнями, мають невідкладно оголосити про свою відставку.

В своїй діяльності ми керуємося Конституційним правом кожного громадянина України захищати суверенітет і територіальну цілісність України (стаття 17 КУ), й робимо це всіма доступними нам способами, зокрема, реалізуючи своє гарантоване Конституцією України право на свободу слова (стаття 34 КУ).

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