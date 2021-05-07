Визит госсекретаря США Блинкена в Украину важен, собственно, не столько его переговорами с президентом Зеленским, а обертонами и фоном, на котором этот визит происходит.

С переговорами с Зеленским всё понятно: говорили о Донбассе, Крыме, о перспективах вхождения в НАТО и Евросоюз. Ясно, что Зеленский получил некие заверения о поставке вооружений и помощи в модернизации украинской армии. Понятно, что говорили и о больных для Зеленского темах – о борьбе с коррупцией, которая в Украине идёт крайне медленно; говорили о реформах институтов, в частности о судебной реформе. Затронули еще более болезненную тему – как власти уйти от влияния олигархов. В общем, как писали в советские времена в советских газетах "Стороны затронули вопросы, представляющие взаимный интерес".

А вот теперь о более важном – о фоне и некоторых событиях, предваряющих визит Блинкена. Как известно, в Варшаве прошла встреча президентов пяти стран – Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и Польши. И хотя, формально, встреча была посвящена принятию 230-й годовщины первой польской Конституции, глубинный смысл её был совсем в другом – Польша собирает вокруг себя страны для строительства так называемой "Новой Европы". У президента Польши Анджея Дуды амбиции Ататюрка или Эрдогана. У него сильное государство в центре Европы и мнение, что Меркель, Макрон и их страны ослабели и ведут себя нерешительно.

Аналитики полагают, что юридическое оформление этого нового союза, который, кстати, не противоречит присутствию этих стран в ЕС, не за горами. В этом смысле, у Зеленского в его разговоре с госсекретарём США есть дополнительные козыри и аргументы. Ясно, что при этих перспективах Украины, США не могут плестись в хвосте. Никто не знает истинных планов Байдена относительно Украины, однако разговор идёт не только о поставке оружия, но и о размещении более крупных учебных американских баз – сейчас в Украине не больше 150 американских военных советников, но, учитывая концентрацию российских войск до 120 тыс. человек вокруг Украины, ясно, что Запад и США не оставят это без внимания. Конечно, Россия будет противиться любым американским шагам, но черта перейдена – на крики Лаврова уже никто не будет обращать внимания. Трудно сказать, чего хотела Россия, но добилась они лишь одного – окончательно втолкнула Украину в западную ось.

И тут неприятности для России будут только шириться. К примеру, Блинкен и Зеленский активно обговаривали предоставление Украине дорожной карты для вступления в НАТО, а еще, что есть самым болезненным для России – участие США в заседании Крымской платформы – подобный саммит уже активно готовится. "Нам трудно будет одним противостоять угрозам в Черноморско-Азовском регионе, — заявил Зеленский, — поэтому мы бы хотели, чтобы США были одними из основателей Крымской платформы и участниками её первого саммита".

Сегодня Блинкен улетает из Украины. Визит его был наполнен обещаниями. Вряд ли они будут исполнены в полном объеме и немедленно, но тут важна тенденция. Но сейчас очередь за Украиной – сможет ли Зеленский исполнить домашнее задание в деле реформ. Для американцев их помощь намертво увязана с внутренними реформами в Украине.

Они не любят просителей, они любят партнёров.

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