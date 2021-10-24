Неожиданный выбор Зеленского: в СМИ назвали имя нового министра обороны

Президент Владимир Зеленский уже согласовал кандидата на замену министру обороны Украины Андрея Тарана, когда тот уйдет в отставку. По словам журналиста Юрия Бутусова, им стал действующий министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Об этом известный публицист написал у себя в Facebook. У самого Резникова отсутствует опыт работы в военной или оборонительной отраслях, но украинский гарант, по мнению Бутусова, нашел в нем важные качества для новой должности.

"В отличие от многих других кандидатов, которых рассматривал Зеленский, Резников человек интеллектуальный, и есть надежда, что он сможет навести порядок в тех критических сферах, которые полностью развалил его предшественник, Таран", – указал журналист.

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По словам Бутусова, вопрос отставки Андрея Тарана встал в связи с его заметным ухудшением здоровья. При этом сам редактор популярного украинского издания не указал, когда именно произойдет эта замена.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во время недавнего визита министра обороны США в Киев, Андрей Таран с американским коллегой подняли вопросы о ситуации на Донбассе и перспективах Украины в качестве члена НАТО.