'Не советую меня останавливать!' Порошенко заявил о поддержке армии и намерении поехать на фронт

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко совместно с волонтерами уже в шестой раз собрали комплект оборудования для фронта. Это батальонный комплекс видеонаблюдения, который спасет жизнь украинских воинов. Порошенко собирается поехать на передовую, чтобы передать его украинским защитникам.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность". Половину средств собрали украинцы вместе с ветеранами и волонтерами, половину предоставил "Фонд Порошенко".

Петр Порошенко отметил, что на следующей неделе планирует поехать на фронт. Он предостерег власть от попыток помешать ему это сделать.

"Кстати, я обращаюсь к тому, кто пытался меня остановить, кто отобрал мои загранпаспорта только для того, чтобы я не поехал в Брюссель, не встретился в НАТО, не встретился с министрами иностранных дел. Кто запрещает мне путешествовать в Украине. Я заранее ставлю вас в известность. На следующей неделе я планирую поехать на фронт для передачи оборудования. И не советую меня останавливать", – предостерег Порошенко.

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"Мы это делаем для нашего общего дела. Для обеспечения единства государства. Для демонстрации нашим международным партнерам того, что Украина едина. Что мы сильны, потому что сильная Украина способна дать отпор Путину", – подчеркнул пятый президент.

Петр Порошенко также потребовал от парламента внести изменения в бюджет и выделить 50 млрд грн на обеспечение ВСУ.

"Мы зарегистрировали проект изменений в закон о государственном бюджете, предусматривающий 50-ти миллиардное увеличение финансирования министерства обороны, Вооруженных сил Украины. Вопрос номер один – срочно повысить денежное довольствие украинских военнослужащих. Воин должен получать вне зоны проведения ООС минимум 25 тысяч гривен. А воин на фронте минимум 50 тысяч гривен", – сказал Порошенко.

Второе – это совместное финансирование местных бюджетов и государственного бюджета по развертыванию территориальной обороны. Третье – это увеличение производства и закупки как в рамках Государственного оборонного заказа, так и за пределами ГОЗа современной и модернизированной военной техники, доукомплектация стратегического резерва. Чтобы в условиях развертывания украинский воин имел вещевое, пищевое, медицинское, а главное военное обеспечение. Чтобы украинские Вооруженные Силы имели достаточно горючего в стратегическом резерве и защитили государство", – подчеркнул пятый президент.