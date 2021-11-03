Не оставим 'северной лисичке' никаких шансов – Порошенко поздравил Подервянского с днем рождения

Пятый президент и лидер Европейской Солидарности Петр Порошенко поздравил с Днем рождения украинского писателя Леся Подервянского.

Искренние слова с пожеланием крепкого здоровья и творческого воодушевления писателю Порошенко написал на странице в Facebook. Лидер Европейской Солидарности также поблагодарил Леся Подервянского за поддержку.

"Искренне поздравляю с Днем рождения культовую личность украинского андеграунда, непревзойденного мастера острого слова и талантливого художника – Леся Подервянского.

Ваши сатирические пьесы с нотками иронии, абсурда и юмора продолжают покорять сердца тысяч украинцев. Поэтому желаю вам творческого воодушевления и неугасающего стремления удивлять поклонников снова и снова.

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Спасибо за поддержку, Лесь Сергеевич! Мы не оставим "северной лисичке" никаких шансов", – говорится в сообщении.