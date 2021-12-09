Не доверяйте Путину и не идите с ним на компромиссы – Порошенко международным партнерам

Президент страны-агрессора России Владимир Путин действует исключительно исходя из собственных интересов и сейчас мечтает о новых территориях. Поэтому международным партнерам не стоит верить главе Кремля, пытаясь договориться с ним, потому что он это воспримет только как слабость.

Об этом сказал пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко во время онлайн-конференции Совета иностранных дел США: "Демократия или автократия: почему важна Украина?".

"Не верьте Путину. Не недооценивайте Путина. Не пытайтесь договориться с ним, ведь вашу готовность к компромиссам он воспринимает слабостью и зайдет настолько далеко, настолько ему это позволят", – подчеркнул Петр Порошенко.

Видео дня

"Но одновременно не бойтесь Путина. Ведь только единство, солидарность и крепость могут его остановить, так же, как мы остановили российскую агрессию в 2014-2015 годах с невероятной помощью всего Свободного мира, создав глобальную коалицию в поддержку Украины", – добавил он.

Лидер "Европейской Солидарности" подчеркнул, что величайшая слабость Путина заключается в его мышлении через призму сфер интересов.

"Никакой открытости, никакой честной борьбы. Он хочет иметь сферу своих интересов, это его мечта. Он не удовлетворится только Крымом или только Донбассом, и ему нужна даже не только вся Украина", – сказал пятый Президент Украины.

"Он хочет повторить "Ялту". И сферу российских интересов в рамках "Ялты". И я считаю, что именно это и есть "красные линии" Путина. Путин видит "красные линии" через логику холодной войны. Вы помните его мечты относительно размера территорий, входящих в сферы его интересов, которые он контролирует. В то же время никаких "красных линий" он не видит в таких вопросах как права человека, демократия, верховенство права или добрососедство. Логика Путина заключается в отбирании территорий у своих соседей",- подчеркнул он.