Британия готова отправить в Украину 600 бойцов спецназа.

"От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их оборудование упаковано, и они готовы прилететь в Украину и либо высадиться, либо приземлиться на парашютах", – пишет Mirror. Издание отмечает, что бойцы прошли специальное обучение на случай разных вариантов развития событий.

Речь идет о переброске солдат "Особой воздушной службы" (SAS), Полка специальной разведки Британии, а также медиков, инженеров, связистов и бойцов шестнадцатой десантно-штурмовой бригады. Причем бригаду предупредили, что может потребоваться развертывание в кратчайшие сроки. Десантники могут оказаться на территории Украины в течение 36 часов с момента, когда им дадут "зеленый свет".

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Mirror указывает, что начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер оценил риск начала войны с Россией "из-за случайности" как очень высокий – выше, чем когда-либо со времен холодной войны.

Ранее, напомню, Лондон перебросил своих военных на белорусско-польскую границу, где застряли тысячи беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Мигранты пытались через Белоруссию (это уже давно не Беларусь) и Польшу попасть в страны Евросоюза. Польша закрыла границу, и британские инженерные войска должны помочь с возведением укреплений.

Ещё напомню, что во время последних переговоров Байдена и Джонсона, американский президент по сути делегировал Лондону проведение согласованной оборонной политики двух стран по отношению к Украине. Так что появившаяся информация похожа на правду, а её утечка в прессу могла быть согласована с властями.

Повторю свой главный тезис: никто из иностранцев не планирует отдавать жизни своих солдат за Украину - для острастки Путина достаточно сил сдерживания и демонстрация того, что НАТО не оставит Украину наедине с ним. Главное, чтобы этому не помешал наш гарант.